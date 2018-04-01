التشكيلة المرتقبة للرجاء الرياضي في ''الديربي'' ﻿

من المرتقب أن يدخل مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بالتشكيلة التالية خلال مباراة ''الديربي البيضاوي'' ضد الوداد الرياضي ، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور''

من المرتقب أن يدخل مدرب الرجاء الرياضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بالتشكيلة التالية خلال مباراة ''الديربي البيضاوي'' ضد الوداد الرياضي ، برسم الجولة 25 من البطولة الاحترافية.

وتضم التشكيلة كلا من محمد بوعميرة وبدر بانون وإسماعيل بلملعم وعمر بوطيب وعبد الجليل جبيرة وعبد الرحيم الشاكير ومنير عوبادي وعبد العظيم خضروف وعبد الإله الحافيظي ومحسن ياجور وزكرياء حدراف.

يذكر أن مباراة الديربي البيضاوي'' بين الغريمين التقليديين ستجرى اليوم السبت بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال ، بملعب مركب محمد الخامس، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بهدفين لواحد لصالح الفريق الأخضر.