عاجل..حريق مهول بمحلات تجارية وعمارة سكنية بسيدي مومن بالبيضاء+صور ﻿

اندلع قبل قليل من يومه السبت حريق مهول بأربع محلات تجارية خاصة بصناعة الأثاث المنزلي، توجد على مستوى حي سيدي مومن بالبيضاء، ما تسبب في انتشار النيران بالعمارة السكنية التي تتواجد بها هذه المحلات.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه السبت حريق مهول بأربع محلات تجارية خاصة بصناعة الأثاث المنزلي، توجد على مستوى حي سيدي مومن بالبيضاء، ما تسبب في انتشار النيران بالعمارة السكنية التي تتواجد بها هذه المحلات.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى تشير إلى أن مخلفات محل خاص بالحدادة ، كانت سببا في اندلاع النيران بالمحلات التجارية قبل انتقالها إلى العمارة السكنية.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان، رفقة شاحنة تابعة للوقاية المدنية، تمكنت من إخماد ألسنة النيران التي خلفت خسائر مادية جسيمة.