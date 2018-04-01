بودريقة وحسبان ضمن اللجنة المؤقتة للرجاء ﻿

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن قضية أعضاء اللجنة المؤقتة التي يترأسها محمد أوزال ستعرف حضور كل الرؤساء السابقين بمن فيهم محمد بودريقة وسعيد حسبان.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن قضية أعضاء اللجنة المؤقتة التي يترأسها محمد أوزال ستعرف حضور كل الرؤساء السابقين بمن فيهم محمد بودريقة وسعيد حسبان.

وأفادت ذات المصادر، أن أوزال كان واضحا مع كل مكونات النادي بخصوص إدراج الرؤساء السابقين داخل اللجنة المؤقتة، مؤكدة أنه سيكون ضمن اللجنة، لجينات صغيرة تضم مجموعة من المنخرطين حسب مؤهلاتهم وتخصصهم في التسيير والإدارة.

وحسب ذات المصادر فإن كلا من عبد الله غلام ومحمد أوزال ومحمد عمور، وعبد السلام حنات، ومحمد بودريقة، وسعيد حسبان سيكونون ضمن اللجنة المؤقتة.