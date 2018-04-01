خاص.. جديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن محمد أوزال وباقي الرؤساء السابقين، لم يحسموا بعد في أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستسهر على تسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن محمد أوزال وباقي الرؤساء السابقين، لم يحسموا بعد في أعضاء اللجنة المؤقتة التي ستسهر على تسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وأفادت ذات المصادر، أن الرؤساء السابقين والمنخرطين همهم الوحيد هو تفادي الهزيمة في مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية، تزامنا مع رحيل سعيد حسبان، موضحة أن الكل يجتهد في تحفيز اللاعبين بطريقته الخاصة، لتحقيق نتيجة مرضية أمام الجماهير التي من المنتظر أن تكون حاضرة في المباراة.

هذا وقد قدم سعيد حسبان الرئيس السابق للرجاء استقالة مكتوبة لمحمد اوزال وأعلن عنها الأخير خلال فعاليات الجمع العام الاستثنائي الذي أجري يوم أمس الجمعة بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء.

ويخوض فريق الرجاء مباراة الديربي اليوم الأحد أمام الوداد على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بداية من الساعة 16.00.