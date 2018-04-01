عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء ﻿

في جديد واقعة السطو على وكالة بنكية بحي سيدي عثمان بالبيضاء، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، توصلت بإشعار بخصوص عملية السطو عند الساعة الثالثة و 50 دقيقة من يومه السبت، بعد سماع ذوي

"شوف تيفي"

في جديد واقعة السطو على وكالة بنكية بحي سيدي عثمان بالبيضاء، علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المصالح الأمنية، توصلت بإشعار بخصوص عملية السطو عند الساعة الثالثة و 50 دقيقة من يومه السبت، بعد سماع ذوي صفارة الإنذار.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المعاينة الأولية، أظهرت آثار كسر وضغط على الباب الرئيسي للوكالة البنكية التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك"، مؤكدا على أن البحث جار لإيقاف المتورط في عملية السطو وذلك بعد الاستعانة بكاميرا المراقبة.

وأكد ذات المصدر أن المتورط في عملية السطو، حاول سرقة ما يتواجد بداخل الوكالة البنكية، لكنه فشل في تنفيذ عمليته، واكتفى ببعثرة بعض الأوراق قبل الفرار من عين المكان.