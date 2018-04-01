فضيحة تهز الجديدة..زوجة على علاقة جنسية مع أخ زوجها اللي عندو 16 سنة+تفاصيل جد صادمة ﻿

اهتزت مدينة الجديدة، مؤخرا، على وقع فضيحة جنسية، بطلتها سيدة متزوجة، أحالها عناصر الدرك الملكي على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، عقب اتهامها بالخيانة الزوجية وممارسة الجنس مع خليلها

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة الجديدة، مؤخرا، على وقع فضيحة جنسية، بطلتها سيدة متزوجة، أحالها عناصر الدرك الملكي على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، عقب اتهامها بالخيانة الزوجية وممارسة الجنس مع خليلها البالغ من العمر 16 سنة، ويتعلق الأمر بشقيق زوجها.

وحسب مصادر محلية فإن مصالح الدرك الملكي، أوقفت الزوجة البالغة من العمر 18 سنة، عقب تقدم زوجها بشكاية، أفاد من خلالها أن والدته، أخبرته أن زوجته استغلت غيابه للعمل بالبيضاء، وربطت علاقة جنسية مع شقيقه الأصغر.

وأضافت المصادر ذاتها أن الزوج، عثر بهاتف زوجته على محادثات جنسية ساخنة بينها وبين شقيقه، لتهدد بالانتحار إذا ما فضحها، مشيرة إلى أن الزوج ضغط على شقيقه الذي اعترف له بتفاصيل العلاقة كاملة.

وأشارت ذات المصادر أن مصالح الدرك الملكي، أوقفت كذلك شقيق الزوج، الذي اعترف خلال التحقيق معه على أن زوجة شقيقه هي من بادرت في التحرش به ودفعته إلى ممارسة الجنس معها.