هذا ما قرره أوزال مباشرة بعد نهاية الديربي بخصوص غاريدو ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر رجاوية، اليوم السبت، أن محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء البيضاوي إلى غاية نهاية الموسم الحالي قرر الاجتماع بخوان كارلوس غاريدو المدرب الإسباني مباشرة

" شوف سبور " : رشيد محمودي

علمت " شوف سبور" من مصادر رجاوية، اليوم السبت، أن محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير فريق الرجاء البيضاوي إلى غاية نهاية الموسم الحالي قرر الاجتماع بخوان كارلوس غاريدو المدرب الإسباني مباشرة بعد نهاية مباراة الديربي أمام الوداد، للحديث عن متطلباته الضرورية التي سيحتاجها لتحقيق لقب البطولة.

وأفادت ذات المصادر، أن أوزال فضل تحفيز اللاعبين يوم أمس الجمعة على تحقيق الفوز في مباراة الدريبي في زيارة خاطفة رفقة الرئيس السابق محمد عمور وبعض المنخرطين لكي لايعكر أجواء الاستعدادات التي يفرضها المدرب الإسباني.

ويستقبل فريق الرجاء خصمه التاريخي فريق الوداد اليوم السبت بداية من الساعة 16.00 على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

هذا وقد عبرت العديد من الصفحات الرجاوية، بعد رحيل سعيد حسبان عن رغبتها في مساندة اللاعبين وذلك باقتناء تذاكر المباراة علما أن عدد المبيعات لم يتعد يوم أمس الجمعة 10 آلاف تذكرة.