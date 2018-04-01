''الله يجعل آخرنا حسن من أولنا''..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس ﻿

بعد أشهر قليلة من إصدار حكم الإعدام في حق ''مشتري'' والمؤبد في حق ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحالة العقلية والنفسية لـ ''وفاء''، تدهورت في الآونة

''شوف تيفي''

بعد أشهر قليلة من إصدار حكم الإعدام في حق ''مشتري'' والمؤبد في حق ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الحالة العقلية والنفسية لـ ''وفاء''، تدهورت في الآونة الأخيرة، وأصبحت غير قادرة على إدراك ما يحيط بها.

وأوضح المصدر ذاته أن ''وفاء'' فاجأت المتواجدات معها بالزنزانة بسجن ''عكاشة''، حيث أصيبت على ما يبدو بانهيار عصبي، جعلها غالبا ما تتحدث لوحدها كأنها في زمان ومكان آخر، وبطريقة تشير من خلالها وكأنها تتواجد وسط أسرتها الصغيرة وبرفقة زوجها الراحل .

وأشار ذات المصدر أن ''وفاء'' أصبحت وكما يقال بالعامية ''كتدخل وتخرج في الهضرة''.