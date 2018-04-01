 فيفا تبعد حسنية أكادير عن ملعب أدرار ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي | بووز

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر | دولي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

فضيحة تهز الجديدة..زوجة على علاقة جنسية مع أخ زوجها اللي عندو 16 سنة+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..زوجة على علاقة جنسية مع أخ زوجها اللي عندو 16 سنة+تفاصيل جد صادمة

الله يجعل آخرنا حسن من أولنا..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

''الله يجعل آخرنا حسن من أولنا''..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات ''وفاء'' أرملة البرلماني

بث مباشر : برشلونة - فالنسيا | بووز

بث مباشر : برشلونة - فالنسيا

صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب | مجتمع

صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش | مجتمع

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

فيفا تبعد حسنية أكادير عن ملعب أدرار

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 11:29 فيفا تبعد حسنية أكادير عن ملعب أدرار | سبور
فيفا تبعد حسنية أكادير عن ملعب أدرار
قرر فريق حسنية أكادير استقبال ضيفه شباب أطلس خنيفرة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة يوم الإثنين المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية بعدما رفضت لجنة « موروكو 2026 » السماح للفريق

شوف سبور

 قرر فريق حسنية أكادير استقبال ضيفه شباب أطلس خنيفرة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة يوم الإثنين المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية بعدما رفضت لجنة « موروكو 2026 » السماح للفريق باللعب على ملعب أدرار بسبب تزامن هذه المباراة مع زيارة لجنة تاسك فورس لمدينة أكادير.

 وحسب يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن، هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقده أعضاء لجنة « موروكو 2026 » مع سلطات مدينة أكادير وإدارة الملعب يوم الأربعاء المنصرم إذ بالرغم من جاهزية الملعب وعدم حاجته إلى الكثير من الإصلاحات إلا أن لجنة ملف ترشح المغرب لاحتضان العرس الكروي العالمي طالبت مسؤولي الحسنية باللعب في ملعب آخر حتى يحافظ الملعب الكبير على جودته.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور فيفا حسنية أكادير ملعب أدرار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بودريقة وحسبان ضمن اللجنة المؤقتة للرجاء | سبور

بودريقة وحسبان ضمن اللجنة المؤقتة للرجاء

خاص.. جديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء | سبور

خاص.. جديد أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير الرجاء

الفيديو الذي يبحث عنه عشاق بنشرقي.. لحظة إعلان الرئيس الجديد عن نية استغنائه عن خدمات الدولي المغربي | سبور

الفيديو الذي يبحث عنه عشاق بنشرقي.. لحظة إعلان الرئيس الجديد عن نية استغنائه عن خدمات الدولي المغربي

بالصور.. مدرجات مركب محمد الخامس فارغة ساعات قليلة على انطلاق الديربي الحارق | سبور

بالصور.. مدرجات مركب محمد الخامس فارغة ساعات قليلة على انطلاق الديربي الحارق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...شوفو ردة فعل رؤساء الرجاء السابقين بعد إستقالة حسبان | بــووز
منذ 8 دقائق

بالفيديو...شوفو ردة فعل رؤساء الرجاء السابقين بعد إستقالة حسبان

خطير وبالفيديو: مضاربة بالجناوة على الحشيش فكازا والبوليس يتدخل بقوة | بــووز

خطير وبالفيديو: مضاربة بالجناوة على الحشيش فكازا والبوليس يتدخل بقوة

بالفيديو...السهلي: محاكمة بوعشرين لازالت طويلة جدا | بــووز

بالفيديو...السهلي: محاكمة بوعشرين لازالت طويلة جدا

بالفيديو...زيان : القضاء المغربي يستحق مني كل الاحترام | بــووز

بالفيديو...زيان : القضاء المغربي يستحق مني كل الاحترام

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي | بووز
منذ 10 دقائق

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر | دولي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.