فيفا تبعد حسنية أكادير عن ملعب أدرار ﻿

قرر فريق حسنية أكادير استقبال ضيفه شباب أطلس خنيفرة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة يوم الإثنين المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية بعدما رفضت لجنة « موروكو 2026 » السماح للفريق

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قرر فريق حسنية أكادير استقبال ضيفه شباب أطلس خنيفرة على أرضية ملعب العبدي بالجديدة يوم الإثنين المقبل لحساب الدورة 25 من البطولة الوطنية الاحترافية بعدما رفضت لجنة « موروكو 2026 » السماح للفريق باللعب على ملعب أدرار بسبب تزامن هذه المباراة مع زيارة لجنة تاسك فورس لمدينة أكادير.

وحسب يومية المساء في عددها الصادر نهاية الأسبوع الجاري، فإن، هذا القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عقده أعضاء لجنة « موروكو 2026 » مع سلطات مدينة أكادير وإدارة الملعب يوم الأربعاء المنصرم إذ بالرغم من جاهزية الملعب وعدم حاجته إلى الكثير من الإصلاحات إلا أن لجنة ملف ترشح المغرب لاحتضان العرس الكروي العالمي طالبت مسؤولي الحسنية باللعب في ملعب آخر حتى يحافظ الملعب الكبير على جودته.