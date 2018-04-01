صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب ﻿

كشفت مؤسسة ''فاميلي أوبتميز'' المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية عن نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، التي بلغت 60 في المائة، حيث تضاعفت نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة ، فوصل العدد، حسب

"شوف تيفي"

كشفت مؤسسة "فاميلي أوبتميز" المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية عن نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، التي بلغت 60 في المائة، حيث تضاعفت نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة ، فوصل العدد، حسب المصدر نفسه، إلى 8 ملايين امرأة، في حين تضاعفت نسبة الرجال غير المتزوجين بنحو 2.6 في المائة.

وحسب ما أودرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد انتقل سن الزواج في المغرب إلى 28 سنة لدى الفتيات و27 سنة لدى الرجال، في حين ارتفعت حسب الدراسة نفسها، نسبة التأخر في الزواج، عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

ويحتل المغرب مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج بين الدول العربية بعد لبنان والعراق 85 في المائة وتونس 81 في المائة، بينما الدول العربية الأقل عنوسة هي السعودية 36 في المائة وقطر 41 في المائة.