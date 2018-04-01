 صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي | بووز

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر | دولي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

فضيحة تهز الجديدة..زوجة على علاقة جنسية مع أخ زوجها اللي عندو 16 سنة+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة تهز الجديدة..زوجة على علاقة جنسية مع أخ زوجها اللي عندو 16 سنة+تفاصيل جد صادمة

الله يجعل آخرنا حسن من أولنا..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

''الله يجعل آخرنا حسن من أولنا''..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات ''وفاء'' أرملة البرلماني

بث مباشر : برشلونة - فالنسيا | بووز

بث مباشر : برشلونة - فالنسيا

صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب | مجتمع

صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش | مجتمع

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 11:28 صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب | مجتمع
صادم وبالأرقام..المغاربة مبقاوش كيتزوجو وعدد العوانس تزايد في المغرب
كشفت مؤسسة ''فاميلي أوبتميز'' المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية عن نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، التي بلغت 60 في المائة، حيث تضاعفت نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة ، فوصل العدد، حسب

"شوف تيفي"

كشفت مؤسسة "فاميلي أوبتميز" المتخصصة في بحوث الأسرة والحياة الزوجية عن نسبة التأخر في الزواج بالمغرب، التي بلغت 60 في المائة، حيث تضاعفت نسبة النساء غير المتزوجات بنحو 4.6 في المائة ، فوصل العدد، حسب المصدر نفسه، إلى 8 ملايين امرأة، في حين تضاعفت نسبة الرجال غير المتزوجين بنحو 2.6 في المائة.

وحسب ما أودرته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد انتقل سن الزواج في المغرب إلى 28 سنة لدى الفتيات و27 سنة لدى الرجال، في حين ارتفعت حسب الدراسة نفسها، نسبة التأخر في الزواج، عند الفتيات التي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.

ويحتل المغرب مراتب متقدمة في نسبة التأخر في الزواج بين الدول العربية بعد لبنان والعراق 85 في المائة وتونس 81 في المائة، بينما الدول العربية الأقل عنوسة هي السعودية 36 في المائة وقطر 41 في المائة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الأحداث المغربية العنوسة المندوبية السامية للتخطيط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الله يجعل آخرنا حسن من أولنا..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات وفاء أرملة البرلماني المقتول مرداس | مجتمع

''الله يجعل آخرنا حسن من أولنا''..بعدما تحكم عليها بالمؤبد: شوفو كيفاش ولات ''وفاء'' أرملة البرلماني المقتول مرداس

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش | مجتمع

تحذير للمغاربة المتوجهين إلى أمريــــكا..وهاعلاش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +''وثيقة''

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف | مجتمع

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...شوفو ردة فعل رؤساء الرجاء السابقين بعد إستقالة حسبان | بــووز
منذ 4 دقائق

بالفيديو...شوفو ردة فعل رؤساء الرجاء السابقين بعد إستقالة حسبان

خطير وبالفيديو: مضاربة بالجناوة على الحشيش فكازا والبوليس يتدخل بقوة | بــووز

خطير وبالفيديو: مضاربة بالجناوة على الحشيش فكازا والبوليس يتدخل بقوة

بالفيديو...السهلي: محاكمة بوعشرين لازالت طويلة جدا | بــووز

بالفيديو...السهلي: محاكمة بوعشرين لازالت طويلة جدا

بالفيديو...زيان : القضاء المغربي يستحق مني كل الاحترام | بــووز

بالفيديو...زيان : القضاء المغربي يستحق مني كل الاحترام

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي | بووز
منذ 6 دقائق

بث مباشر : الرجاء - الوداد / الديربي البيضاوي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر | دولي

من مصيبة لأخرى.. بعد سقوط الطائــرة العسكرية انقلاب قطــار بالجزائر

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء | حوادث و حقوق

عاجل.. هذا جديد السطو على وكالة بنكية بالبيضاء

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي | بووز

بث مباشر : توتنهام هوتسبير - مانشستر سيتي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.