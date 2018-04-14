مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية ﻿

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة باللغة العربية، فسّر فيها سبب مشاركة بلاده في الهجوم الثلاثي على سوريا صباح اليوم.

''شوف تيفي''

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة باللغة العربية، فسّر فيها سبب مشاركة بلاده في الهجوم الثلاثي على سوريا صباح اليوم.

وأرفق ماكرون النص بالصورة التي تظهره ووزيرة الدفاع فلورانس بارلي، وعددا من القادة العسكريين وهم أمام الشاشة يتابعون التطورات.

وقالت فرنسا اليوم السبت إن أهداف الضربات الدولية في سوريا تحققت وليست هناك نية لشن مزيد من الضربات في هذه المرحلة لكن على الحكومة السورية أن تدرك إنها لو تجاوزت ''الخطوط الحمراء'' مرة أخرى ستكون هناك ضربات جديدة.

وقال وزير الخارجية جان إيف لو دريان لتلفزيون (بي.إف.إم) في مقابلة إنه لا يوجد أي تغيير في خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة روسيا الشهر المقبل.