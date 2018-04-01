الناصيري يرفع من منحة الديربي مباشرة بعد الإعلان عن رحيل حسبان ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،اليوم السبت، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، وعد لاعبيه برفع منحة الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الرجاء برسم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر داخل فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم،اليوم السبت، أن سعيد الناصيري رئيس القلعة الحمراء، وعد لاعبيه برفع منحة الفوز في مباراة الديربي البيضاوي أمام نادي الرجاء برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الاحترافية.

وأفادت ذات المصادر، أنه مباشرة بعد الإعلان عن رئيس سعيد حسبان توجه إلى الفندق حيث يتواجد اللاعبون لحثهم على تحقيق الفوز في مباراتهم القوية أمام الرجاء، ورفع من منحة الفوز التي سبق وحددها في 30 ألف درهما لكل لاعب، ويجهل لحد كتابة هذه السطور المبلغ الإضافي الذي وعدهم به .

ويخوض الفريقان مباراة قوية اليوم السبت على أرضية ملعب محمد الخامس بداية من الساعة 16.00.