تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت ﻿

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحر هذا الأسبوع على قاضي التحقيق شخصا ثلاتينيا، للاستماع له في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصرة بحوش لمدة أربعة أيام وتكبيلها والمداومة على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحر هذا الأسبوع على قاضي التحقيق شخصا ثلاتينيا، للاستماع له في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصرة بحوش لمدة أربعة أيام وتكبيلها والمداومة على اغتصابها بشكل وحشي والتسبب في افتضاض بكارتها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الملف تعود إلى إقدام والد الضحية على اصطحاب ابنته معه صوب محطة الطاكسيات بمدينة تارودانت، ومدها بالمال قصد التحاقها به عن طريق سيارة أجرة كبيرة، ليقوم المشتبه به البالغ من العمر 33 سنة على استغلال فرصة تواجدها لوحدها، وقام بمغازلتها ومطالبتها بمرافقته صوب أحد الداووير المتواجدة بإقليم تارودانت، وبعدما لم تستجب لطلبه أرغمها بالقوة على الذهاب معه نحو دوار ''الكناوات'' التابع لجماعة ''حمر لكلالشة''، الذي ينحدران منه معا.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية فور وصولها للدوار المذكور رفقة المشتبه به، قام بتهديدها بالقتل إن لم تنصع لأوامره، ليدخلها لحوش داخل منزل مهجور ، وكبل يديها بحبل سميك، وأغلق فمها بإحكام، ليقوم بعد ذلك على إزالة ملابسها كليا، وينقض على جسدها بدون شفقة ولا رحمة ممارسا عليها شذوذه الجنسي بأوضاع مختلفة، وداوم على نفس المنوال لمدة أربعة أيام، قبل أن تتمكن الضحية من الإفلات والهروب من قبضته وبطشه.

وتسبب هذا الحادث للقاصر في جروح جد خطيرة على مستوى جهازها التناسلي و فقدان عذريتها، إضافة إلى تحطم وتأزم نفسيتها بشكل جعلها لا تقوى على الكلام.

هذا وبعد فرارها من جحيم الاغتصاب والاحتجاز، حلت بمنزل والديها لتكشف لهما عن تفاصيل ما تعرضت له من ممارسة جنسية شاذة واحتجاز وتكبيل.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه على إثر ذلك قام والد الضحية بتقديم شكاية مستعجلة لدى مصالح الدرك التابعة للمركز القضائي لتارودانت، تفيد تعرض فلذة كبده للاختطاف والاغتصاب والاحتجاز لمدة تزيد عن 4 أيام، من طرف الجاني، مطالبا فيها بإلقاء القبض عليه والاستماع إليه في محضر رسمي.

ومباشرة بعد تلقيها للشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها بخصوص القضية وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاستماع للقاصرة في محضر رسمي، أحيل على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ،والذي استمع هو الآخر للضحية، وأمر باعتقال المشتبه به الذي جرى إخضاعه للحراسة النظرية وتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بأكادير، والذي أمر بعرضه على قاضي التحقيق لاستنطاقه والبحث معه حول حيثيات وتفاصيل النازلة.