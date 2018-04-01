 تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

شـــاعلة.. سوريا تدين العدوان الثلاثي وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي: ضربات أمريكا لن تمر بدون عواقب | دولي

شـــاعلة.. سوريا تدين ''العدوان الثلاثي'' وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي:

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف | مجتمع

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ كروز | دولي

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ ''كروز''

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة) | دولي

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة)

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا | بووز

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 10:19 تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق
تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحر هذا الأسبوع على قاضي التحقيق شخصا ثلاتينيا، للاستماع له في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصرة بحوش لمدة أربعة أيام وتكبيلها والمداومة على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير بحر هذا الأسبوع على قاضي التحقيق شخصا ثلاتينيا، للاستماع له في قضية اختطاف واحتجاز فتاة قاصرة بحوش لمدة أربعة أيام وتكبيلها والمداومة على اغتصابها بشكل وحشي والتسبب في افتضاض بكارتها.

ووفق مصادر ''شوف تيفي''، فحيثيات الملف تعود إلى إقدام والد الضحية على اصطحاب ابنته معه صوب محطة الطاكسيات بمدينة تارودانت، ومدها بالمال قصد التحاقها به عن طريق سيارة أجرة كبيرة، ليقوم المشتبه به البالغ من العمر 33 سنة على استغلال فرصة تواجدها لوحدها، وقام بمغازلتها ومطالبتها بمرافقته صوب أحد الداووير المتواجدة بإقليم تارودانت، وبعدما لم تستجب لطلبه أرغمها بالقوة على الذهاب معه نحو دوار ''الكناوات'' التابع لجماعة ''حمر لكلالشة''، الذي ينحدران منه معا.

وأضافت مصادر ''شوف تيفي''، أن الضحية فور وصولها للدوار المذكور رفقة المشتبه به، قام بتهديدها بالقتل إن لم تنصع لأوامره، ليدخلها لحوش داخل منزل مهجور ، وكبل يديها بحبل سميك، وأغلق فمها بإحكام، ليقوم بعد ذلك على إزالة ملابسها كليا، وينقض على جسدها بدون شفقة ولا رحمة ممارسا عليها شذوذه الجنسي بأوضاع مختلفة، وداوم على نفس المنوال لمدة أربعة أيام، قبل أن تتمكن الضحية من الإفلات والهروب من قبضته وبطشه.

وتسبب هذا الحادث للقاصر في جروح جد خطيرة على مستوى جهازها التناسلي و فقدان عذريتها، إضافة إلى تحطم وتأزم نفسيتها بشكل جعلها لا تقوى على الكلام.

هذا وبعد فرارها من جحيم الاغتصاب والاحتجاز، حلت بمنزل والديها لتكشف لهما عن تفاصيل ما تعرضت له من ممارسة جنسية شاذة واحتجاز وتكبيل.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أنه على إثر ذلك قام والد الضحية بتقديم شكاية مستعجلة لدى مصالح الدرك التابعة للمركز القضائي لتارودانت، تفيد تعرض فلذة كبده للاختطاف والاغتصاب والاحتجاز لمدة تزيد عن 4 أيام، من طرف الجاني، مطالبا فيها بإلقاء القبض عليه والاستماع إليه في محضر رسمي.

ومباشرة بعد تلقيها للشكاية، باشرت عناصر الدرك الملكي تحرياتها وأبحاثها بخصوص القضية وبأمر من النيابة العامة المختصة، تم الاستماع للقاصرة في محضر رسمي، أحيل على الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير ،والذي استمع هو الآخر للضحية، وأمر باعتقال المشتبه به الذي جرى إخضاعه للحراسة النظرية وتعميق البحث معه بخصوص المنسوب له، قبل إحالته على الوكيل العام للملك بأكادير، والذي أمر بعرضه على قاضي التحقيق لاستنطاقه والبحث معه حول حيثيات وتفاصيل النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب تارودانت فتاة قاصرة احتجاز وتكبيل اغتصاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

خرج على راسو...هذا ما قررته المحكمة في حق القاصر الي شرمل استاذتو | حوادث و حقوق

خرج على راسو...هذا ما قررته المحكمة في حق القاصر الي شرمل استاذتو

تفاصيل صادمة عن عمليات إغتصاب تهز منطقة أيت بعمران إقليم سيدي إفني‎ | حوادث و حقوق

تفاصيل صادمة عن عمليات إغتصاب تهز منطقة أيت بعمران إقليم سيدي إفني‎

عاجل..اعتقال المتورطين في قضية رشق سيدة بحجارة وقتلها في لوطوروت بتيفلت | حوادث و حقوق

عاجل..اعتقال المتورطين في قضية رشق سيدة بحجارة وقتلها في لوطوروت بتيفلت

الإطاحة بأحد أهم تجار الحشيش بوجدة | حوادث و حقوق

الإطاحة بأحد أهم تجار الحشيش بوجدة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع) | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع)

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر) | خارج البلاطو

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر)

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس | خارج البلاطو

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026 | قنوات أخرى

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز
منذ 2 ساعات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.