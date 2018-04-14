 سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +''وثيقة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

شـــاعلة.. سوريا تدين العدوان الثلاثي وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي: ضربات أمريكا لن تمر بدون عواقب | دولي

شـــاعلة.. سوريا تدين ''العدوان الثلاثي'' وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي:

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف | مجتمع

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ كروز | دولي

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ ''كروز''

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة) | دولي

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة)

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا | بووز

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +''وثيقة''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 10:16 سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع
سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +''وثيقة''
وجهت ساكنة جماعة وجان دوار ''تانونت''، التابعة لإقليم تيزنيت وأرباب وسائقي الشاحنات رسالة استعطاف وتظلم إلى وزير العدل المغربي، بعد توقيف أربعة شبان من أبناء المنطقة ومتابعتهم في حالة إعتقال، إثر

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجهت ساكنة جماعة وجان دوار ''تانونت''، التابعة لإقليم تيزنيت وأرباب وسائقي الشاحنات رسالة استعطاف وتظلم إلى وزير العدل المغربي، بعد توقيف أربعة شبان من أبناء المنطقة ومتابعتهم في حالة إعتقال، إثر اتهامهم من طرف سيدة بالهجوم على ضيعتها الفلاحية باستعمال بندقية صيد وإطلاق النار بغرض السرقة.

واستنكر الموقعون على عريضة الاستعطاف التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، ما تعرض له الشبان الأربعة من ظلم وحيف من قبل سيدة تتهمهم بالهجوم عليها، وبأشياء جد خطيرة لا أساس لها من الصحة وفق تعبيرهم، مؤكدين أن هذه التهم كلها ملفقة ومفبركة وتحمل نزعة انتقامية.

وأبرز المتظلمون في ذات البيان، أن المشتكين يشكلون خطرا على الدوار السالف الذكر وعلى ممتلكات ساكنته، وهو ما تؤكده مجموعة من الملفات المعروضة على المحاكم بالمنطقة.

واستغرب المستعطفون من الطريقة التي جرى بها التحقيق في هذه الشكاية، وكذا الفارق الزمني بين مزاعم المشتكية ويوم وضع الشكاية، وعدم إبلاغها السلطات المحلية في حين وقوع الحادث، مؤكدين أن المتهمين يمثلون أعين الساكنة بالمنطقة، ويتميزون بأخلاق جد حميدة وسلوك سوي وسليم ومشهود لهم بفعل الخير خارج الدوار وداخله، ومن بينهم عون السلطة الذي لا يتوانى عن خدمة ساكنة وجان والوطن بكل إخلاص وتفاني، مبرزين أنه من العيب والعار أن يتهمه هؤلاء الأشخاص بهذه التهم الخطيرة.

وفي ختام البيان، طلب سكان دوار ''تانونت'' وأرباب وسائقي الشاحنات بتيزنيت من وزير العدل إجراء تحقيق دقيق ونزيه في النازلة خاصة مع الشهود، نظرا لبعدهم عن مكان إدعاء المشتكية وقوع الهجوم والسرقة فيه، وعن سبب تقديمهم شهادة كاذبة في حق الأشخاص الأربعة الموقوفين في هذه القضية.

ويأتي البيان، الذي وجهه الموقعون لمسؤولين ترابيين وإداريين آخرين، على خلفية إحالة أربعة موقوفين على ذمة التحقيق فيما بات يعرف ب''عصابة مسلحة'' هاجمت ضيعة فلاحية ببندقية صيد في نفوذ تراب جماعة وجان.

وكان الموقوفون قد اعتقلوا إثر شكاية تقدمت بها ابنة مالك الضيعة، المتواجد بالسجن، تزعم فيها أن خمسة أشخاص متورطين في ''الهجوم على ملك الغير واستعمال سلاح ناري والشطط في استعمال السلطة مع السرقة الموصوفة''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب دوار تانونت تيزنيت شكاية عصابة مسلحة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف | مجتمع

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف

هذا مصير سيدتين نصبتا على الراغبين في اجتياز امتحان البوليس بالرباط | مجتمع

هذا مصير سيدتين نصبتا على الراغبين في اجتياز امتحان البوليس بالرباط

فضيحة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: كروبات مغربية ديال البنات طلقو تحدي العادة السرية+صور | مجتمع

فضيحة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: كروبات مغربية ديال البنات طلقو تحدي العادة السرية+صور

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع) | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع)

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر) | خارج البلاطو

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر)

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس | خارج البلاطو

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026 | قنوات أخرى

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز
منذ 2 ساعات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.