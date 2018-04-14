سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +''وثيقة'' ﻿

وجهت ساكنة جماعة وجان دوار ''تانونت''، التابعة لإقليم تيزنيت وأرباب وسائقي الشاحنات رسالة استعطاف وتظلم إلى وزير العدل المغربي، بعد توقيف أربعة شبان من أبناء المنطقة ومتابعتهم في حالة إعتقال، إثر

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجهت ساكنة جماعة وجان دوار ''تانونت''، التابعة لإقليم تيزنيت وأرباب وسائقي الشاحنات رسالة استعطاف وتظلم إلى وزير العدل المغربي، بعد توقيف أربعة شبان من أبناء المنطقة ومتابعتهم في حالة إعتقال، إثر اتهامهم من طرف سيدة بالهجوم على ضيعتها الفلاحية باستعمال بندقية صيد وإطلاق النار بغرض السرقة.

واستنكر الموقعون على عريضة الاستعطاف التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها، ما تعرض له الشبان الأربعة من ظلم وحيف من قبل سيدة تتهمهم بالهجوم عليها، وبأشياء جد خطيرة لا أساس لها من الصحة وفق تعبيرهم، مؤكدين أن هذه التهم كلها ملفقة ومفبركة وتحمل نزعة انتقامية.

وأبرز المتظلمون في ذات البيان، أن المشتكين يشكلون خطرا على الدوار السالف الذكر وعلى ممتلكات ساكنته، وهو ما تؤكده مجموعة من الملفات المعروضة على المحاكم بالمنطقة.

واستغرب المستعطفون من الطريقة التي جرى بها التحقيق في هذه الشكاية، وكذا الفارق الزمني بين مزاعم المشتكية ويوم وضع الشكاية، وعدم إبلاغها السلطات المحلية في حين وقوع الحادث، مؤكدين أن المتهمين يمثلون أعين الساكنة بالمنطقة، ويتميزون بأخلاق جد حميدة وسلوك سوي وسليم ومشهود لهم بفعل الخير خارج الدوار وداخله، ومن بينهم عون السلطة الذي لا يتوانى عن خدمة ساكنة وجان والوطن بكل إخلاص وتفاني، مبرزين أنه من العيب والعار أن يتهمه هؤلاء الأشخاص بهذه التهم الخطيرة.

وفي ختام البيان، طلب سكان دوار ''تانونت'' وأرباب وسائقي الشاحنات بتيزنيت من وزير العدل إجراء تحقيق دقيق ونزيه في النازلة خاصة مع الشهود، نظرا لبعدهم عن مكان إدعاء المشتكية وقوع الهجوم والسرقة فيه، وعن سبب تقديمهم شهادة كاذبة في حق الأشخاص الأربعة الموقوفين في هذه القضية.

ويأتي البيان، الذي وجهه الموقعون لمسؤولين ترابيين وإداريين آخرين، على خلفية إحالة أربعة موقوفين على ذمة التحقيق فيما بات يعرف ب''عصابة مسلحة'' هاجمت ضيعة فلاحية ببندقية صيد في نفوذ تراب جماعة وجان.

وكان الموقوفون قد اعتقلوا إثر شكاية تقدمت بها ابنة مالك الضيعة، المتواجد بالسجن، تزعم فيها أن خمسة أشخاص متورطين في ''الهجوم على ملك الغير واستعمال سلاح ناري والشطط في استعمال السلطة مع السرقة الموصوفة''.