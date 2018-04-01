شـــاعلة.. سوريا تدين ''العدوان الثلاثي'' وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي: ''ضربات أمريكا لن تمر بدون عواقب'' ﻿

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بأشد العبارات ''العدوان الثلاثي'' الأمريكي والبريطاني والفرنسي ضد سوريا، معتبرة إياه ''انتهاكا سافرا للقانون الدولي''، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء

''شوف تيفي''

أدانت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، بأشد العبارات ''العدوان الثلاثي'' الأمريكي والبريطاني والفرنسي ضد سوريا، معتبرة إياه ''انتهاكا سافرا للقانون الدولي''، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).

ونقلت وكالة (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية قوله إن ''سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الثلاثي الأمريكي البريطاني الفرنسي ضد سورية والذي يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ويظهر مجددا استهتار دول العدوان بالشرعية الدولية''، مضيفا أن'' العدوان جاء نتيجة الشعور بالإحباط لفشل المشروع التآمري على سوريا وردا على اندحار أدواتهم من التنظيمات الإرهابية أمام تقدم الجيش السوري''، مؤكدا أن ''مصيرهم سيكون الهزيمة والفشل والعار''.

واستهدفت الضربات التي تتزعمها الولايات المتحدة مواقع عسكرية في دمشق وفي محافظة حمص وسط سوريا، حيث قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية إن الدفاعات الجوية دمرت 13 صاروخا قبل أن تصل إلى هدفها في هجوم استمر لمدة 50 دقيقة.

وحذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، في وقت سابق اليوم من أن الضربات الأمريكية على سوريا ''لن تمر دون عواقب''.