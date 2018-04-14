مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف ﻿

بعد الفيديو الجنسي المباشر على الفيسبوك، تفاجأ الجميع بظهور صفحة فيسبوكية، تحمل اسم بطلة الفيديو به صورتها المرفوقة بتدوينة، أعلنت من خلالها عن نشر فيديو لايف آخر، أطلقت عليه ''قنبلة الموسم''.

''شوف تيفي''

بعد الفيديو الجنسي المباشر على الفيسبوك، تفاجأ الجميع بظهور صفحة فيسبوكية، تحمل اسم بطلة الفيديو به صورتها المرفوقة بتدوينة، أعلنت من خلالها عن نشر فيديو لايف آخر، أطلقت عليه ''قنبلة الموسم''.

وتفاعل العديد من النشطاء، حيث أكد الجميع أن هذه الصفحة لا تعود لبطلة الفيديو الجنسي، موضحين أن البعض استغل صورتها لنشر التدوينة المستفزة.

تجدر الإشارة إلى أن النشطاء المغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي، تفاجؤوا أمس الجمعة، بتداول مقطع فيديو جنسي مباشر، ظهرت خلاله شابة مغربية تمارس الجنس مع عشيقها.