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بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 09:37 هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة) | دولي
هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة)
يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف في فرنسا بتهم اغتصاب قضية جديدة مماثلة ولكن هذه المرة في سويسرا، وفق ما أوردته صحيفة سويسرية أمس الجمعة.

''شوف تيفي''

يواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان الموقوف في فرنسا بتهم اغتصاب قضية جديدة مماثلة ولكن هذه المرة في سويسرا، وفق ما أوردته صحيفة سويسرية أمس الجمعة.

فقد ذكرت صحيفة ''تريبيون دي جنيف'' أن امرأة سويسرية اتهمت رمضان باغتصابها قبل عشر سنوات واحتجازها في غرفة فندق بمدينة جنيف رغما عن إرادتها، وأكد رومان جوردان محامي المدعية لفرانس بريس التقدم باتهام جنائي يوم الجمعة ضد رمضان في جنيف لكنه رفض التعليق أكثر في هذه المرحلة، مضيفا ''نحن واثقون بقضيتنا''.

والمرأة أو الضحية التي لم يتم كشف هويتها ليست الأولى التي تتهم رمضان بالاغتصاب، فقد أمرت محكمة فرنسية باعتقال رمضان المفكر البارز والأستاذ الجامعي بعد اتهامه باغتصاب امرأتين مسلمتين في فرنسا، ومنذ ذاك الحين تقدمت امرأة ثالثة بادعاءات ضده بالاغتصاب، لكن رمضان الذي يعد أحد أهم الشخصيات الإسلامية في أوروبا ينفي هذه الاتهامات ويعتبر أن الهدف منها النيل من سمعته من قبل خصومه. ويقول محاموه أيضا أن هناك تضاربا في أقوال النساء.

أما في ما يتعلق بالقضية الجديدة فتقول الصحيفة السويسرية أنها اطلعت على 13 صفحة من شهادة الضحية السويسرية التي تتهم رمضان بمهاجمتها واغتصابها في غرفة فندق عام 2008.

والمرأة التي اعتنقت الإسلام وكانت في الأربعين من عمرها عند حدوث الواقعة كانت تعاني وفق شهادتها من صعوبات عائلية حينذاك، وسعت للقاء المفكر الإسلامي البارز الذي نشأ في جنيف مثلها، وبعد لقائه خلال حفل توقيع لكتاب في جنيف عام 2008 بدأت التواصل معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأفصحت عن رغبتها بحضور مؤتمر كان يعتزم إقامته في المدينة.

ولكن لأن المؤتمر من النوع الخاص عرض رمضان السويسري الجنسية أيضا عليها أن يلتقيها لاحتساء القهوة، فاعتقدت أن اللقاء سيكون من أجل عرض موجز للمؤتمر، لكنه بدلا من ذلك استدرجها إلى غرفته في الفندق حيث ادعت أنه هاجمها واغتصبها واحتجزها في الغرفة لساعات، بحسب الصحيفة.

وقالت في شهادتها ''كنت خائفة من الموت كنت مذعورة وغير قادرة على التحرك''، وقالت المرأة إنها كانت خائفة آنذاك من التوجه الى الشرطة، لكن عدد النساء الكبير اللواتي اتهمن رمضان بسوء السلوك الجنسي شجعها على التحرك.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المرأة طارق رمضان اغتصاب

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