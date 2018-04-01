المنتخب المغربي سيشارك في هذه البطولة القارية ﻿

من المرتقب أن يشارك المنتخب المغربي، في النسخة المقبلة من بطولة ''كوبا أمريكا''، التي ستقام بريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2019، إذ من المنتظر أن يوجه ''كونميبول'' الدعوة رسميا إلى الجامعة الملكية

''شوف سبور''

من المرتقب أن يشارك المنتخب المغربي، في النسخة المقبلة من بطولة ''كوبا أمريكا''، التي ستقام بريو دي جانيرو البرازيلية صيف 2019، إذ من المنتظر أن يوجه ''كونميبول'' الدعوة رسميا إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى جانب 16 منتخبا من ثلاث قارات مختلفة، حسب ما ذكرته تقارير إخبارية مغربية.

ويذكر أن المنتخب الوطني سيشارك في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، حيث سيجرى مباراته الأولى مع منتخب أوكرانيا يوم 30 ماي المقبل بسويسرا، على أن يواجه في الثانية منتخب سلوفاكيا يوم 4 يونيو المقبل، بسويسرا أيضا، فيما سيخوض المباراة الثالثة ضيفا على منتخب استونيا، يوم 9 يونيو المقبل ، في العاصمة الإستونية تالين.