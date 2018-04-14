سابقة مثيرة...رؤساء جماعات بطاطا يشكون رداءة وجبات الطعام لرئيس جهة سوس ماسة+''وثيقة'' ﻿

وجه عدد من رؤوساء الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ إقليم طاطا ونوابهم شكاية مثيرة لرئيس مجلس جهة سوس يشكون فيها رداءة وجبة غدائية قدمت لهم رفقة المشاركين في دورة تكوينية حول موضوع ''الشرطة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه عدد من رؤوساء الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ إقليم طاطا ونوابهم شكاية مثيرة لرئيس مجلس جهة سوس يشكون فيها رداءة وجبة غدائية قدمت لهم رفقة المشاركين في دورة تكوينية حول موضوع ''الشرطة الإدارية الجماعية'' احتضنها أحد الفنادق بطاطا يومي 11 و12 أبريل الجاري.

وحسب مضمون الشكاية التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها فإن المشتكين أكدوا أن الوجبة الغذائية المقدمة لهم لا تليق بالمستوى المطلوب وفظيعة للغاية وتنضاف إلى جلسة شاي كانوا قد استفادوا منها في الفترة الصباحية من الدورة التكوينية ليوم 11 أبريل، مبرزين أن مجلس الجهة خصص الاعتمادات الكافية لتنظيم دورات تكوينية في المستوى المطلوب لفائدة المنتخبين والموظفين من حيث العدة البيداغوجية والتغذية والإيواء.

وأضافوا في ذات الشكاية، أن إدارة الفندق لم تتعامل أيضا بشكل جيد وبلباقة مع مجموعة من رؤساء الجماعات والمشاركين القادمين من مناطق بعيدة، خاصة بعد مطالبتهم بتمكينهم من غرف للمبيت والتي لم تكن هي الأخرى في المستوى.

وفي الأخير طالب المشتكون من رئيس جهة سوس ماسة التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات، وتحديد المسؤوليات لإنهاء مثل هذه الأمور المستفزة وغير المقبولة، وكذا لصرف المال العام في مكانه الصحيح بعيدا عن التلاعب والاستهتار بحقوق المنتخبين والموظفين في مثل هذه المناسبات.