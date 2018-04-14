 سابقة مثيرة...رؤساء جماعات بطاطا يشكون رداءة وجبات الطعام لرئيس جهة سوس ماسة+''وثيقة'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

شـــاعلة.. سوريا تدين العدوان الثلاثي وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي: ضربات أمريكا لن تمر بدون عواقب | دولي

شـــاعلة.. سوريا تدين ''العدوان الثلاثي'' وتعتبره انتهاكا سافرا للقانون الدولي.. والسفير الروسي:

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف | مجتمع

مثير وبالصورة..بطلة الفيديو الجنسي المباشر تتحدى منتقديها وتعلن نشر فيديو لايف

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ كروز | دولي

عاجل.. الجيش الروسي يعلن أن أنظمة الدفاع الجوي السوري اعترضت 71 من 103 صواريخ ''كروز''

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة) | دولي

هـــاذشي بزاف.. طارق رمضان يواجه اتهاما جديدا بالاغتصاب في سويسرا (تفاصيل جد صادمة)

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا | بووز

بالفيديو.. شاهد الضربات الأميركية والبريطانية والفرنسية على مواقع عسكرية في سوريا

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

سابقة مثيرة...رؤساء جماعات بطاطا يشكون رداءة وجبات الطعام لرئيس جهة سوس ماسة+''وثيقة''

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 09:25 سابقة مثيرة...رؤساء جماعات بطاطا يشكون رداءة وجبات الطعام لرئيس جهة سوس ماسة+وثيقة | بوليتيك
سابقة مثيرة...رؤساء جماعات بطاطا يشكون رداءة وجبات الطعام لرئيس جهة سوس ماسة+''وثيقة''
وجه عدد من رؤوساء الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ إقليم طاطا ونوابهم شكاية مثيرة لرئيس مجلس جهة سوس يشكون فيها رداءة وجبة غدائية قدمت لهم رفقة المشاركين في دورة تكوينية حول موضوع ''الشرطة

شوف تيفي:أحمد الهلالي

وجه عدد من رؤوساء الجماعات الترابية الواقعة تحت نفوذ إقليم طاطا ونوابهم شكاية مثيرة لرئيس مجلس جهة سوس يشكون فيها رداءة وجبة غدائية قدمت لهم رفقة المشاركين في دورة تكوينية حول موضوع ''الشرطة الإدارية الجماعية'' احتضنها أحد الفنادق بطاطا يومي 11 و12 أبريل الجاري.

وحسب مضمون الشكاية التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منها فإن المشتكين أكدوا أن الوجبة الغذائية المقدمة لهم لا تليق بالمستوى المطلوب وفظيعة للغاية وتنضاف إلى جلسة شاي كانوا قد استفادوا منها في الفترة الصباحية من الدورة التكوينية ليوم 11 أبريل، مبرزين أن مجلس الجهة خصص الاعتمادات الكافية لتنظيم دورات تكوينية في المستوى المطلوب لفائدة المنتخبين والموظفين من حيث العدة البيداغوجية والتغذية والإيواء.

وأضافوا في ذات الشكاية، أن إدارة الفندق لم تتعامل أيضا بشكل جيد وبلباقة مع مجموعة من رؤساء الجماعات والمشاركين القادمين من مناطق بعيدة، خاصة بعد مطالبتهم بتمكينهم من غرف للمبيت والتي لم تكن هي الأخرى في المستوى.

وفي الأخير طالب المشتكون من رئيس جهة سوس ماسة التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه التصرفات، وتحديد المسؤوليات لإنهاء مثل هذه الأمور المستفزة وغير المقبولة، وكذا لصرف المال العام في مكانه الصحيح بعيدا عن التلاعب والاستهتار بحقوق المنتخبين والموظفين في مثل هذه المناسبات.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب إقليم طاطا الشرطة الإدارية الجماعية جهة سوس ماسة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ترامب | بوليتيك

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ''ترامب''

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري | بوليتيك

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري

المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض

هام للأساتذة المغاربة الراغبين في العمل بالإمارات | بوليتيك

هام للأساتذة المغاربة الراغبين في العمل بالإمارات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع) | خارج البلاطو
منذ 15 دقيقة

بالفيديو...كسيدة خايبة فقلب كازا بالليل ( شوفو كيفاش وقع)

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر) | خارج البلاطو

بالفيديو...معاناة قاسية لساكنة الكاريانات مع الشتاء ( فيضانات أزبال ومخاطر)

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس | خارج البلاطو

خطير وبالفيديو...لحظة السطو على وكالة بنكية بقلب كازا...وهاكيفاش تدخل البوليس

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026 | قنوات أخرى

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي | بووز
منذ 2 ساعات

بث مباشر : ساوثهامبتون - تشيلسي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية | دولي

مثـــيروبالصورة .. ماكرون يبرر العدوان على سوريا وباللغة العربية

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل حوش لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش آدمي بتارودانت | حوادث و حقوق

تفاصيل جد صادمة عن عملية احتجاز وتكبيل فتاة قاصرة داخل ''حوش'' لمدة أربعة أيام واغتصابها من طرف وحش

سكان دوار تانونت بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة فلاحية +وثيقة | مجتمع

سكان دوار ''تانونت'' بتيزنيت يوجهون بيان استعطاف لوزير العدل للتحقيق في هجوم ببندقية صيد على ضيعة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.