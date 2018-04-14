فضيحة..بعد مولات الفيديو الجنسي المباشر: كروبات مغربية ديال البنات طلقو تحدي العادة السرية+صور ﻿

بعد ساعات من فضيحة الفيديو الجنسي المباشر، أطلقت مجموعة من الفتيات المغربيات بكروبات فيسبوكية، تحدي جديد، أطلقوا عليه ''سليب فوق الراس''، والذي عنين منه تمزيق الملابس الداخلية بسبب ممارسة العادة

''شوف تيفي''

بعد ساعات من فضيحة الفيديو الجنسي المباشر، أطلقت مجموعة من الفتيات المغربيات بكروبات فيسبوكية، تحدي جديد، أطلقوا عليه ''سليب فوق الراس''، والذي عنين منه تمزيق الملابس الداخلية بسبب ممارسة العادة السرية.

وعبر العديد من النشطاء المغاربة في تفاعلهم عن صدمتهم الكبيرة من إطلاق هذا التحدي، موضحين أن بعض الناشطات بمجموعات فيسبوكية، تطلقن تحديات غريبة تؤكدن من خلالها انهيار القيم الأخلاقية لديهن.

وطالب مجموعة من النشطاء بحذف هذه المجموعات الفيسبوكية التي يستغلها البعض في إفساد أخلاق مراهقات ودفعهن للقيام بأمور جنسية شاذة.