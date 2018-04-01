أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية عاصفية في بعض الأحيان خلال الصباح بكل من السايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات

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تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية عاصفية في بعض الأحيان خلال الصباح بكل من السايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وهضاب الفوسفاط وداخل الغرب والشاوية ودكالة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي السواحل الشمالية والسواحل الوسطى مع بعض القطرات المطرية المتفرقة محليا، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1700م، في حين ستكون السماء صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

كما سيلاحظ تحسن في حالة الطقس ابتداء من مساء اليوم .

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالشرق والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فيما يرتقب هبوب زوابع رملية في بعض المناطق الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 4 و9 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 8 و13 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.