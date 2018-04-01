 أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

وفاة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار ميلوش فورمان | ثقافة و فنون

وفاة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار ميلوش فورمان

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت

في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا | نت 2.0

في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية | مجتمع

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية

فضيحة..أمير خليجي تورط في تصوير أفلام إباحية بطلتها مغربية | دولي

فضيحة..أمير خليجي تورط في تصوير أفلام إباحية بطلتها مغربية

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 08:20 أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع
أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية عاصفية في بعض الأحيان خلال الصباح بكل من السايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات

شوف تيفي

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم السبت، نزول أمطار أو زخات مطرية قد تكون قوية عاصفية في بعض الأحيان خلال الصباح بكل من السايس والشمال الشرقي والواجهة المتوسطية والريف ومرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وهضاب الفوسفاط وداخل الغرب والشاوية ودكالة.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بباقي السواحل الشمالية والسواحل الوسطى مع بعض القطرات المطرية المتفرقة محليا، مع تساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط على القمم التي تفوق 1700م، في حين ستكون السماء صافية بباقي الأرجاء الأخرى.

كما سيلاحظ تحسن في حالة الطقس ابتداء من مساء اليوم .

وستهب الرياح قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالشرق والسواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية، فيما يرتقب هبوب زوابع رملية في بعض المناطق الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 01 و04 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا، وما بين 4 و9 درجة بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط وولماس، وما بين 8 و13 درجة بباقي المناطق الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بالأقاليم الجنوبية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي مجتمع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية طقس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية | مجتمع

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026 | قنوات أخرى
منذ 3 دقائق

هذا ما قاله روبرتو كارلوس عن ملف المغرب لمونديال 2026

فيديو مثير..بعد فضيحة بعض الرقاة: شوفو كيفاش كيخرج راقي مراكشي الجن العاشق من سيدة | خارج البلاطو

فيديو مثير..بعد فضيحة بعض الرقاة: شوفو كيفاش كيخرج راقي مراكشي الجن العاشق من سيدة

راقي مراكشي دخل طول وعرض في الرقاة اللي كيتحرشو جنسيا بالنساء | بــووز

راقي مراكشي دخل طول وعرض في الرقاة اللي كيتحرشو جنسيا بالنساء

شابة مغربية تطالبكم بالتصويت عليها لتحقق حلمها للالتحاق بلانازا | بــووز

شابة مغربية تطالبكم بالتصويت عليها لتحقق حلمها للالتحاق بلانازا

﻿

آخر المستجدات

وفاة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار ميلوش فورمان | ثقافة و فنون
منذ 15 دقيقة

وفاة المخرج السينمائي الحائز على جائزة الأوسكار ميلوش فورمان

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت | مجتمع

أمطار وعواصف قوية بهذه المناطق اليوم السبت

في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا | نت 2.0

في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية | مجتمع

السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.