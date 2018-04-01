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في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 08:17 في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا | نت 2.0
في عز أزمته مارك صاحب الفايسبوك يتلقى خبرا سارا
عرفت أسهم موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ارتفاعا كبيرا قُدر بـ 3 بالمائة خلال جلسة الإستماع التي خضع إليها مارك زوكربيرغ مؤسس الموقع التواصلي يوم الثلاثاء المنصرم.

شوف تيفي

عرفت أسهم موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ارتفاعا كبيرا قُدر بـ 3 بالمائة خلال جلسة الإستماع التي خضع إليها مارك زوكربيرغ مؤسس الموقع التواصلي يوم الثلاثاء المنصرم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام دولية، فإن سهم فيسبوك ارتفع يوم الثلاثاء مع إقبال المستثمرين عليه، لتحقق أرباحا بلغت ما يقارب 4.5 في المائة، لتصبح حصة الشركة الآن تساوي 66 مليار دولار، ليُصبح مارك يحتل المركز السابع، في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

جدير بالذكر، أن أسهم ''فيسبوك'' تراجعت بنسبة 16 في المائة، من أعلى مستوى لها على الإطلاق، قبل فضيحة جمع ''كامبريدج أناليتيكا'' البيانات الشخصية ل87 مليون من المستخدمين واختراق خصوصيتهم.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي نت فيسبوك مارك زوكربيرغ

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