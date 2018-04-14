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السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 05:22 السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية | مجتمع
السطو على وكالة بنكية بالبيضاء واستنفار أمني بأحد الأحياء الشعبية
شهد حي سيدي عثمان بالبيضاء، فجر يومه السبت، حالة استنفار أمني عقب السطو على وكالة بنكية تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك.

''شوف تيفي''

شهد حي سيدي عثمان بالبيضاء، فجر يومه السبت، حالة استنفار أمني عقب السطو على وكالة بنكية تابعة لمجموعة التجاري وفا بنك.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية وخلال المعاينة تبين لها أن الأمر يتعلق بعملية سطو، مشيرا أن أبواب الوكالة تم فتحها بالقوة من طرف المتورطين في هذه العملية.

وأشار المصدر ذاته أن المصالح الأمنية قامت بحجز الأقراص الصلبة المتضمنة لفيديوهات كاميرات المراقبة مع رفع بصمات المتورطين من طرف الشرطة التقنية والعلمية وفتحت تحقيقا للكشف عن طبيعة المسروقات وهوية المتورطين في عملية السرقة.

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المغرب شوف تيفي السطو وكالة بنكية المصالح الإمنية

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