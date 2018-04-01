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فضيحة..أمير خليجي تورط في تصوير أفلام إباحية بطلتها مغربية

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 07:23 فضيحة..أمير خليجي تورط في تصوير أفلام إباحية بطلتها مغربية | دولي
فضيحة..أمير خليجي تورط في تصوير أفلام إباحية بطلتها مغربية
فضية أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية، خلال الأسبوع الجاري، أشارت من خلالها أن هناك دعوى قضائية من شركة فرنسية، طالبت بمستحقاتها المالية عقب تكلفها بتصوير أفلام

''شوف تيفي''

فضية أخلاقية من العيار الثقيل، كشفت عنها وسائل إعلام أمريكية وفرنسية، خلال الأسبوع الجاري، أشارت من خلالها أن هناك دعوى قضائية من شركة فرنسية، طالبت بمستحقاتها المالية عقب تكلفها بتصوير أفلام إباحية لصالح أمير خليجي توفي سنة 2015.

وحسب موقع '' thelocal '' فإن بعض الأفلام الإباحية تظهر بها فتاة مغربية، كانت لها علاقة متميزة مع الأمير الخليجي، مشيرا إلى أن ورثة هذا الأمير رفضوا دفع مبلغ مالي كبير للشركة صاحبة الأفلام.

وأشار الموقع إلى أن الشركة، تعتزم تقديم الفيديوهات وبعض الوثائق لمحكمة بضاحية باريس للمطالبة بمستحقاتها المالية .

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أمير خليجي فضيحة الشركة باريس

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