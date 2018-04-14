 مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم ﻿
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مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

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مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 04:07 مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع
مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم
كشفت مصادر جد مطلعة لموقع ''شوف تيفي''، عن مباشرة قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير الاستماع لمحامي بهيئة أكادير ، بعد تقديم شركة خاصة لشكاية ضده تتهمه بالإحتفاظ بمبلغ مالي هام دون وجه حق

شوف تيفي:أكادير
كشفت مصادر جد مطلعة لموقع ''شوف تيفي''، عن مباشرة قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بأكادير الاستماع لمحامي بهيئة أكادير ، بعد تقديم شركة خاصة لشكاية ضده تتهمه بالإحتفاظ بمبلغ مالي هام دون وجه حق قانوني بلغ 180 مليون سنتيم.

وحسب الوثائق التي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخ منها فإن الشركة المشتكية طلبت من الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بأكادير بإجراء بحث معمق مع المحامي المذكور بعد تنصيبه للترافع بإسم الشركة لدى المحاكم التجارية وأثناء نزاع قضائي سلمت الشركة ''المشتكية'' للمحامي مبلغ مالي قدره 180 مليون سنتيم لأداء الصائر القضائي والمحدد قانونا في التعرض على الأمر بالأداء في 50 درهما، وليس المبلغ المسلم له، وبعد مطالبته بإرجاع الباقي رفض ذالك وفق ما جاء في ذات الوثائق.

وأضافت ذات المصادر، أن المحامي علل رفضه بكون مبلغ 180 مليون سنتيم هي مصاريف أتعابه القضائية على إعتبار أن العقد الذي يربطه بالشركة المشتكية يحدد أجره بالنسبة للملفات التجارية في نسبة مئوية ''7%'' عن كل ملف 200 ألف درهم من مبلغ المديونية، وبإحتساب 200 ألف درهم ضمن مبلغ 16مليار سنتيم، يجعله محقا في مبلغ مليار و356 مليون سنتيم و541 ألف درهم و80 سنتيما، بحسب ادعاءاته.

وأشارت مصادر ''شوف تيفي''، أن المحامي بعد إمتناعه عن إرجاع المبلغ المذكور، قامت الشركة المشتكية بمراسلته قصد إرجاع ما بذمته من أموال، بعد أن أصبحت تعيش عدة مشاكل مالية وتوشك على الإفلاس، وإحتياجها للمبلغ الذي بقي لدى المحامي.

وتفاجأت الشركة بتبليغها ببيان حساب صادر عن المحامي المشتكى به لمطالبتها بمبلغ خيالي وغير مستحق، مادام أن المساطر التي جردها المشتبه فيه ببيان الحساب لا تتعلق كلها بالجهة المشتكية، وأن ملف التعرض الذي باشره المحامي لسيدة شريكة بصفة شخصية مستقلة عن الجهة المشتكية، وأن المبالغ المذكورة غير مستحقة، وفق رسالة وجهتها المشتكية لنقيب هيئة المحامين بأكادير.

وطالبت المشتكية الطرف المشتكى به بإرجاع المبلغ المذكور، مادام أنه صرف لغير ما رصد من أجله، مع تنصيب نفسها مطالبة بالحق المدني.

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شوف تيفي المغرب أكادير تنصيب محامي وكيل مشتكية دعوى قضائية

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