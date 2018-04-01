نيمار : أحتاج إلى شهر آخر قبل العودة للفريق ﻿

أكد نيمار داسيفا اللاعب الدولي البرازيلي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه يحتاج إلى شهر آخر للتعافي من العملية الجراحية التي أجراها لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى.

'' شوف سبور''

أكد نيمار داسيفا اللاعب الدولي البرازيلي ونجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنه يحتاج إلى شهر آخر للتعافي من العملية الجراحية التي أجراها لمعالجة كسر في مشط القدم اليمنى.

وقال نيمار في مقابلة على قناة ''غلوبو تي في البرازيلية، :'' الأمور تسير بشكل جيد أحتاج الى نحو شهر''.

وخضع النجم الدولي في الثالث من مارس الماضي الى عملية جراحية لمعالجة إصابته بكسر في مشط القدم اليمنى على يد طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمرالذي أكد ان فترة الغياب المتوقعة تمتد ما بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.