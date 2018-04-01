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مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:57 مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع
مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير
اهتزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، بعد صلاة الجمعة، على وقع انتحار شاب في عمر الزهور، عثر عليه معلقا إلى شجرة بواسطة حبل بغابة تكاديرت نعبادوا.

''شوف تيفي''

اهتزت منطقة الدراركة ضواحي مدينة أكادير، بعد صلاة الجمعة، على وقع انتحار شاب في عمر الزهور، عثر عليه معلقا إلى شجرة بواسطة حبل بغابة تكاديرت نعبادوا.

وحسب مصادر محلية فإن مواطنين، كانوا في نزهة بالغابة المذكورة، عثروا على شاب، معلقا إلى شجرة أركان، ليتم إبلاغ مصالح الدرك الملكي، التي حلت بعين المكان، وعاينت جثة الهالك.

وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الدرك الملكي، فتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت بالشاب إلى الانتحار، بينما تم نقل جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني.

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