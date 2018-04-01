صادم.. لأول مرة في تاريخ الديربي البيضاوي هذا عدد مبيعات تذاكر مباراة الرجاء والوداد ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن عدد تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الإحترافية، التي بيعت لحدود الساعة بلغ 10 ألاف تذكرة فقط وهو رقم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن عدد تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الإحترافية، التي بيعت لحدود الساعة بلغ 10 ألاف تذكرة فقط وهو رقم صادم مقارنة مع مبارايات الديربي السابقة.

ففي الوقت الذي كان يستقبل مركب محمد الخامس 120 ألف متفرج قبل إحداث كراسي جديدة في المدرجات، فمن المنتظر أن تعرف المباراة عزوفا جماهيريا كبيرا من طرف الجماهير البيضاوية.

هذا وقد عبرت الجماهير الرجاوية عن غضبها من رفع ثمن تذاكر اللقاء، إضافة إلى طبع عبارة '' للتضامن '' على التذاكر، ليصبح الفريق عرضة للسخرية من طرف الجمهور الغريم، مشيرا إلى أن المكتب المسير الحالي قلل من قيمة الفريق في الوقت الذي مثل المغرب في العديد من المحافل الرياضية.