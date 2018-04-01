 صادم.. لأول مرة في تاريخ الديربي البيضاوي هذا عدد مبيعات تذاكر مباراة الرجاء والوداد ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة | مجتمع

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو | منوعات

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن الطائرة | ثقافة و فنون

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة | دولي

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

صادم.. لأول مرة في تاريخ الديربي البيضاوي هذا عدد مبيعات تذاكر مباراة الرجاء والوداد

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:55 صادم.. لأول مرة في تاريخ الديربي البيضاوي هذا عدد مبيعات تذاكر مباراة الرجاء والوداد | سبور
صادم.. لأول مرة في تاريخ الديربي البيضاوي هذا عدد مبيعات تذاكر مباراة الرجاء والوداد
علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن عدد تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الإحترافية، التي بيعت لحدود الساعة بلغ 10 ألاف تذكرة فقط وهو رقم

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

علمت '' شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن عدد تذاكر مباراة الديربي البيضاوي بين فريقي الرجاء والوداد برسم الجولة 25 من منافسات البطولة الإحترافية، التي بيعت لحدود الساعة بلغ 10 ألاف تذكرة فقط وهو رقم صادم مقارنة مع مبارايات الديربي السابقة.

ففي الوقت الذي كان يستقبل مركب محمد الخامس 120 ألف متفرج قبل إحداث كراسي جديدة في المدرجات، فمن المنتظر أن تعرف المباراة عزوفا جماهيريا كبيرا من طرف الجماهير البيضاوية.

هذا وقد عبرت الجماهير الرجاوية عن غضبها من رفع ثمن تذاكر اللقاء، إضافة إلى طبع عبارة '' للتضامن '' على التذاكر، ليصبح الفريق عرضة للسخرية من طرف الجمهور الغريم، مشيرا إلى أن المكتب المسير الحالي قلل من قيمة الفريق في الوقت الذي مثل المغرب في العديد من المحافل الرياضية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الديربي البيضاوي الرجاء الوداد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو.. هدف قاتل للاعب الأرجنتيني غارسيا ضد مرماه يحرم فريقه من التتويج | سبور

فيديو.. هدف قاتل للاعب الأرجنتيني غارسيا ضد مرماه يحرم فريقه من التتويج

نيمار : أحتاج إلى شهر آخر قبل العودة للفريق | سبور

نيمار : أحتاج إلى شهر آخر قبل العودة للفريق

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية مخلوع من ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 | سبور

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ''مخلوع'' من ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026

أي إس روما لـ محمد صلاح سنكون خصوما لـ 180 دقيقة | سبور

أي إس روما لـ '' محمد صلاح '' سنكون خصوما لـ 180 دقيقة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد كيف قدموا التعازي اشهر الفنانين المغاربة للشعب الجزائري | بــووز
منذ 17 دقيقة

شاهد كيف قدموا التعازي اشهر الفنانين المغاربة للشعب الجزائري

شاهد تدخلات و تصديات الحارس ياسين بونو أمام الفريق الأندلسي بيتيس | بــووز

شاهد تدخلات و تصديات الحارس ياسين بونو أمام الفريق الأندلسي بيتيس

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود | حالة خاصة

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود

﻿

آخر المستجدات

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع
منذ 2 ساعات

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180 مليون سنتيم | مجتمع

مثير...التحقيق مع محامي بهيئة أكادير بعد شكاية شركة خاصة تتهمه بالإستيلاء على مبلغ مالي قيمته 180

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.