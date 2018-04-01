رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ''مخلوع'' من ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 ﻿

أكد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أمس الخميس ببيونس أيريس، أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 يكتسي ''أهمية بالغة''.

'' شوف سبور''

أكد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أمس الخميس ببيونس أيريس، أن ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026 يكتسي ''أهمية بالغة''.

وقال رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، في تصريح لوسائل الاعلام خلال افتتاح أشغال المؤتمر العادي للكونميبول في نسخته الـ68 الذي احتضنته العاصمة الارجنتينية، أن ترشح المغرب لاحتضان مونديال 2026 يعتبر خطوة ''مهمة للغاية''.

وعرف المؤتمر الـ68 للكومنيبول، بمشاركة المندوبين الرسميين لجميع اتحادات الدول الأعضاء، بالاضافة إلى حضور ضيوف خاصين، من بينهم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، (فيفا) جياني إنفانتينو، ورؤساء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) واتحاد شمال ووسط أمريكا والكارييب (كونكاكاف) والاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف).

وخلال حفل الافتتاح، منح رئيس كونميبول، الرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، ''وسام الشرف لكرة القدم الأمريكية الجنوبية''، وهو أرفع وسام يمنحه الاتحاد، وذلك اعترافا ب ''إرادته وتفانيه وإسهامه''، في تنمية كرة القدم الأرجنتينية وفي أمريكا الجنوبية، خلال فترة توليه منصب رئيس نادي بوكا جونيورز.