 صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات ﻿
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صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:36 صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي
صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات
قالت صحيفة ''ذا تايمز'' البريطانية، إن حارسا سابقا في برج ترامب بنيويورك، تلقى مبلغا يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، كي يتستر على فضيحة قديمة للرئيس الأميركي.

''شوف تيفي''

قالت صحيفة ''ذا تايمز'' البريطانية، إن حارسا سابقا في برج ترامب بنيويورك، تلقى مبلغا يقدر بعشرات الآلاف من الدولارات، كي يتستر على فضيحة قديمة للرئيس الأميركي.

وتشير الاتهامات إلى أن ترامب أنجب طفلا غير شرعي من إحدى موظفاته، خلال الثمانينيات، وحرص على عدم ذيوع القصة، ويضيف المصدر ذاته أن صحيفة ''ناشنال إنكويرر'' دفعت 30 ألف دولار للحارس مقابل المعلومة ''الثمينة'' أدلى بها، لكنها لم تنشر الموضوع، بعد ذلك.

وبحسب ''ذا تايمز'' فإن الصحيفة التي يديرها واحد من أحد أقرب الأصدقاء لدونالد ترامب، سبق لها أن دفعت أموالا لأشخاص ينوون عرض ''أمور مخجلة'' عن الرئيس الأميركي.

وذكرت صحيفة ''ذا نيو يوركر'' أن التسوية تمت مع الحارس في 2015، أي قبل خمسة أشهر من إعلان ترامب برنامج ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وفي حادثتين منفصلتين، تم دفع 150 ألف دولار لعارضة الأزياء السابقة كارين ماك دوغال، فضلا عن 130 ألف دولار لستيفاني كليفورد وهي ممثلة إباحية سابقة باتت تعرف بستورمي دانييلس.

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شوف تيفي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي فضيحة

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