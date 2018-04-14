الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور ﻿

انتهى الفنات حسن المغربي من تصوير فيديو كليبه الجديد على شكل فيلم سينمائي وهو الثاني من نوعه في المغرب بمدينة آسفي خلال الأيام القليلة الماضية.

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انتهى الفنات حسن المغربي من تصوير فيديو كليبه الجديد على شكل فيلم سينمائي وهو الثاني من نوعه في المغرب بمدينة آسفي خلال الأيام القليلة الماضية.

الأغنية التي سيتم طرحها والتي ستحمِل عنوان « أرارا »، تدور قصتها حول رجل يعشق الحريم، اختار فتاة بدينة لكي يتزوج بها وفي آخر المطاف، حتمت عليه القيام بالأعمال المنزلية لتأخد الفتاة دور الرجل في المنزل ».

وخلال الفيديو الكليب الذي سيطرح قريبا، سيظهر من خلاله حسن المغربي بشكل مغاير، واضعا لوشما وكذا ارتدائه للباس شبابي ويسوق دراجة نارية من الحجم الكبير.

تجدر الإشارة، إلى أن حسن المغربي هو صاحب الأغنية الشهيرة و التي تحمل عنوان لا علاقة والتي حققت نسب مشاهدة عالية على اليوتوب.