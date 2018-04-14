 الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة | مجتمع

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو | منوعات

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن الطائرة | ثقافة و فنون

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة | دولي

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة

حصــــري....أسامة رمزي و زهور السليماني أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي يتصور | ثقافة و فنون

حصــــري....''أسامة رمزي'' و ''زهور السليماني'' أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام » | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام »

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:32 الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون
الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور
انتهى الفنات حسن المغربي من تصوير فيديو كليبه الجديد على شكل فيلم سينمائي وهو الثاني من نوعه في المغرب بمدينة آسفي خلال الأيام القليلة الماضية.

شوف تيفي

انتهى الفنات حسن المغربي من تصوير فيديو كليبه الجديد على شكل فيلم سينمائي وهو الثاني من نوعه في المغرب بمدينة آسفي خلال الأيام القليلة الماضية.

الأغنية التي سيتم طرحها والتي ستحمِل عنوان « أرارا »، تدور قصتها حول رجل يعشق الحريم، اختار فتاة بدينة لكي يتزوج بها وفي آخر المطاف، حتمت عليه القيام بالأعمال المنزلية لتأخد الفتاة دور الرجل في المنزل ».

وخلال الفيديو الكليب الذي سيطرح قريبا، سيظهر من خلاله حسن المغربي بشكل مغاير، واضعا لوشما وكذا ارتدائه للباس شبابي ويسوق دراجة نارية من الحجم الكبير.

تجدر الإشارة، إلى أن حسن المغربي هو صاحب الأغنية الشهيرة و التي تحمل عنوان لا علاقة والتي حققت نسب مشاهدة عالية على اليوتوب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي حسن المغربي فيديو كليب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن الطائرة | ثقافة و فنون

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن الطائرة

حصــــري....أسامة رمزي و زهور السليماني أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي يتصور | ثقافة و فنون

حصــــري....''أسامة رمزي'' و ''زهور السليماني'' أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي يتصور

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام » | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام »

بالصور..لأول مرة..رامز جلال يكشف عن برنامجه الرمضاني الجديد | ثقافة و فنون

بالصور..لأول مرة..رامز جلال يكشف عن برنامجه الرمضاني الجديد

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018 | الطقس
منذ 10 دقائق

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود | حالة خاصة

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود

بالفيديو...امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون (نداء لأصحاب القلوب الرحيمة) | حالة خاصة

بالفيديو...امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون (نداء لأصحاب القلوب الرحيمة)

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 أبريل 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير | مجتمع
منذ 2 دقائق

مؤلم..انتحار شاب مباشرة بعد صلاة الجمعة ضواحي أكادير

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة | مجتمع

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.