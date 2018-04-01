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أي إس روما لـ '' محمد صلاح '' سنكون خصوما لـ 180 دقيقة

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 03:24 أي إس روما لـ محمد صلاح سنكون خصوما لـ 180 دقيقة | سبور
أي إس روما لـ '' محمد صلاح '' سنكون خصوما لـ 180 دقيقة
خصصت الصفحة الرسمية لفريق إي إس روما الإيطالي، حيزا مهما للاعب السابق محمد صلاح الممارس حاليا رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما أسفرت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواجهة قوية بين الفريق

'' شوف سبور''

خصصت الصفحة الرسمية لفريق إي إس روما الإيطالي، حيزا مهما للاعب السابق محمد صلاح الممارس حاليا رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما أسفرت قرعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواجهة قوية بين الفريق الايطالي ونظيره ليفربول برسم دور نصف نهائي عصبة الأبطال.

ودونت صفحة الفريق الإيطالي في موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك''، سنكون خصوما لمدة 180 دقيقة ولكننا سنبقى أصدقاء مدى الحياة نتطلع لرؤيتك مرة أخرى.

كان صلاح نجم الكرة المصرية قد أكد عن توفقه في الدوري الإيطالي رفق فريقه السابق ليواصل على نفس المسار في الدوري الإنجليزي ليتصدر هدافي الدوري ويقود فريقه بثبات نحو اللقب.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب محمد صلاح الدوري الإيطالي إي إس ميلان

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