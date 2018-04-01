من مخلفات لقاء الريال وجوفنتيس...الشرطة الايطالية تعتقل 8 مغاربيين مشتبه بهم في إحداث الفوضى والهلع بتورينو ﻿

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على 8 أشخاص مغاربيين تسببوا في حالة من الذعر في ساحة سان كارلو، نتج عنها مقتل شخص و إصابة 1526 شخصاً، أثناء مشاهدة مباراة نهاية دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي

شوف سبور''

ألقت الشرطة الإيطالية، القبض على 8 أشخاص مغاربيين تسببوا في حالة من الذعر في ساحة سان كارلو، نتج عنها مقتل شخص و إصابة 1526 شخصاً، أثناء مشاهدة مباراة نهاية دوري أبطال أوروبا بين يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد الإسباني.

وكما اعتراف المتهمين فى التحقيقات ، أنهم كانوا قد ارتكبوا عمليات سطو أخرى مماثلة مع الرذاذ اللاذع في التجمعات العامة الكبيرة. وهم من تسببوا في زرع الرعب في ساحة ''سان كارلو''، حيث تم التعرف على المجموعة بسبب سرقات الهواتف خلال تحقيق آخر، وكانوا يتحدثون عن قلادة مسروقة في الساحة قيمتها عدة مئات من اليوروهات في تلك الليلة.