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مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 02:49 مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة | دولي
مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة
كشفت مصادر جزائرية، أن الجزائر وجبهة البوليساريو وجدا نفسيهما في موقف حرج، بعدما كشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عن خبر وجود عناصر من الجبهة الانفصالية على متن الطائرة العسكرية الجزائرية،

شوف تيفي

كشفت مصادر جزائرية، أن الجزائر وجبهة البوليساريو وجدا نفسيهما في موقف حرج، بعدما كشف حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عن خبر وجود عناصر من الجبهة الانفصالية على متن الطائرة العسكرية الجزائرية، التي تحطمت، أول أمس الأربعاء.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، ''كشف عن معلومات كان يفترض أن تبقى طي الكتمان لعدة أسباب، واضعا الجزائر وجبهة البوليساريو في موقف حرج''، معتبرة ذلك كان بمثابة ''الكبوة الزائدة عن اللزوم''.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ولد عباس ضاعف ''من العثرات إلى حد جعله يقوم مقام مؤسسات البلاد ووضعها في موقف حرج في موضوع حساس جدا''، مسجلا أن الأمين العام لهذا الحزب، الذي يرأسه رئيس الدولة عبد العزيز بوتفليقة، ''ارتكب الخطأ الزائد عن اللزوم بإعلانه على شاشة قناة تلفزية وطنية أن 26 من عناصر البوليساريو كانوا من بين ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك''، في حين أن الجزائر تنكر أي تورط مباشر لها في النزاع حول الصحراء المغربية.

‫شوف تيفي

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الجزائر ولدعباس طائرة محطمة

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