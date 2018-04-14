حصــــري....''أسامة رمزي'' و ''زهور السليماني'' أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي يتصور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن طاقم السلسلة الرمضانية كبور و الحبيب يستعد لتصوير الجزء الثاني من السلسة في الأيام القليلة المقبلة بنواحي مدينة الدار البيضاء.

شوف تيفي '' : علاء الصنوبري

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها الخاصة أن طاقم السلسلة الرمضانية كبور و الحبيب يستعد لتصوير الجزء الثاني من السلسة في الأيام القليلة المقبلة بنواحي مدينة الدار البيضاء.

وأضاف نفس المصدر أن هذا الموسم سيعرف حضور أسماء جديدة فرضها السياق الدرامي الجديد لسلسلة كأخت كبور و التي ستؤدي دورها الفنانة المغربية ''زهور السليماني'' . كشخصية جديدة هذه السنة كما سيلعب الكوميدي الصاعد أسامة رمزي دور ابن أخت كبور الذي يقطن في البادية, ومن المرتقب أن تدور أحداث الجزء الثاني في البادية بعدما انتقل كل من كبور و الحبيب للعيش هناك.