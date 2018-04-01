أشهر الدوريات الأوروبية ترفض اعتماد تقنية الفيديو ﻿

كشفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنها لن تعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في موسم 2018-2019، بعدما تم اختبارها هذا الموسم في مسابقات الكأس.

'' شوف سبور''

كشفت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، أنها لن تعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم في موسم 2018-2019، بعدما تم اختبارها هذا الموسم في مسابقات الكأس.

وذكرت بيان الرابطة، أن قرار عدم اعتماد التقنية الموسم المقبل، جاء بعد اجتماع لأعضاء الرابطة في لندن ، شهد تصويت الأندية العشرين في الدوري الممتاز.

وحسب ذات البيان : ''اتخذ القرار بعد نقاشات شاملة حول التقدم المحرز في تجارب +في ايه آر+ في كرة القدم الانجليزية، والتجارب الرئيسية في العديد من المسابقات التي تستخدم فيها''.

وتقتصر هذه المساعدة التكنولوجية على أربع حالات يمكن أن تغير مجرى المباراة: بعد تسجيل هدف، قرار بركلة جزاء، بعد بطاقة حمراء مباشرة، أو في حالات الخطأ في هوية اللاعب الذي وجه إليه إنذار أو بطاقة حمراء.

واستخدمت هذه التقنية في الموسم الحالي في الدوريين الايطالي والألماني، ويتوقع ان تستخدم على نطاق أوسع في فرنسا واسبانيا الموسم المقبل.