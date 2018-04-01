هذا ما قرره الاتحاد الاوروبي بخصوص حرمان راموس من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ﻿

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم معاقبة سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني عقب تواجده في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس خلال مباراة الريال ويوفنتوس في إياب الدور ربع

'' شوف سبور''

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم معاقبة سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني عقب تواجده في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس خلال مباراة الريال ويوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي التي جرت الأربعاء الماضي علما أنه لم يشارك في اللقاء بسبب العقوبة.

ونزل راموس إلى النفق خلال اللحظات الأخيرة للمباراة على الرغم من أنه معاقب ويمنع عليه التواجد على أرضية الميدان، و هو خبر سار قبل مباراة النادي الملكي أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي استند في قراره إلى تقرير حكم المباراة الإنجليزي مايكل أوليفر الذي أكد أن راموس لم يصل أبدا إلى مستوى أرضية الملعب وبقي في الدرج المؤدي إلى الملعب.

وسيكون الدولي الإسباني سيرخيو راموس جاهزا لخوض مباراة بايرن بعد استنفاد عقوبة الغياب عن مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات بحقه في رابطة أبطال أوروبا.