 هذا ما قرره الاتحاد الاوروبي بخصوص حرمان راموس من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة | مجتمع

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو | منوعات

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن الطائرة | ثقافة و فنون

بالصور.. قبل متبادلة بين إيمان الباني وزوجها التركي مراد تشعل الفايسبوك في ذكرى عيد ميلاده على متن

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة | دولي

مثير.. مسؤول جزائري يفجرها في وجه بوتفليقة ومساهل بسبب الطائرة المحطمة

حصــــري....أسامة رمزي و زهور السليماني أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي يتصور | ثقافة و فنون

حصــــري....''أسامة رمزي'' و ''زهور السليماني'' أبرز وجوه سلسلة كبور ولحبيب لهذا الموسم و ها فين غادي

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام » | ثقافة و فنون

بالصورة.. شوفو كيفاش احتافلات المغربية إيمان الباني بعيد ميلاد زوجها التركي « الحب والغرام »

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ترامب | بوليتيك

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ''ترامب''

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

هذا ما قرره الاتحاد الاوروبي بخصوص حرمان راموس من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 02:36 هذا ما قرره الاتحاد الاوروبي بخصوص حرمان راموس من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال | سبور
هذا ما قرره الاتحاد الاوروبي بخصوص حرمان راموس من ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال
قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم معاقبة سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني عقب تواجده في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس خلال مباراة الريال ويوفنتوس في إياب الدور ربع

'' شوف سبور''

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عدم معاقبة سيرخيو راموس قائد نادي ريال مدريد الإسباني عقب تواجده في النفق المؤدي لغرفة تغيير الملابس خلال مباراة الريال ويوفنتوس في إياب الدور ربع النهائي التي جرت الأربعاء الماضي علما أنه لم يشارك في اللقاء بسبب العقوبة.

ونزل راموس إلى النفق خلال اللحظات الأخيرة للمباراة على الرغم من أنه معاقب ويمنع عليه التواجد على أرضية الميدان، و هو خبر سار قبل مباراة النادي الملكي أمام بايرن ميونيخ في نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن الاتحاد الأوروبي استند في قراره إلى تقرير حكم المباراة الإنجليزي مايكل أوليفر الذي أكد أن راموس لم يصل أبدا إلى مستوى أرضية الملعب وبقي في الدرج المؤدي إلى الملعب.

وسيكون الدولي الإسباني سيرخيو راموس جاهزا لخوض مباراة بايرن بعد استنفاد عقوبة الغياب عن مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات بحقه في رابطة أبطال أوروبا.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب راموس ريال مدريد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية مخلوع من ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026 | سبور

رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية ''مخلوع'' من ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2026

أي إس روما لـ محمد صلاح سنكون خصوما لـ 180 دقيقة | سبور

أي إس روما لـ '' محمد صلاح '' سنكون خصوما لـ 180 دقيقة

من مخلفات لقاء الريال وجوفنتيس...الشرطة الايطالية تعتقل 8 مغاربيين مشتبه بهم في إحداث الفوضى والهلع بتورينو | سبور

من مخلفات لقاء الريال وجوفنتيس...الشرطة الايطالية تعتقل 8 مغاربيين مشتبه بهم في إحداث الفوضى والهلع بتورينو

أشهر الدوريات الأوروبية ترفض اعتماد تقنية الفيديو | سبور

أشهر الدوريات الأوروبية ترفض اعتماد تقنية الفيديو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018 | الطقس
منذ 5 دقائق

أحوال الطقس : 14 أبريل 2018

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود | حالة خاصة

بالفيديو...سيدة معاقة تطلب كرسي متحرك وتبحث عن شقيقها المفقود

بالفيديو...امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون (نداء لأصحاب القلوب الرحيمة) | حالة خاصة

بالفيديو...امرأة مغربية فقيرة تستنجد مساعدتها لإجراء عملية جراحية مستعجلة تتطلب 300 مليون (نداء لأصحاب القلوب الرحيمة)

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :14 أبريل 2018 | شوف تيفي

﻿

آخر المستجدات

صــادم .. حارس في برج ترامب كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات | دولي
منذ 19 دقيقة

صــادم .. حارس في برج ''ترامب'' كتم فضيحة إنجابه طفل غير شرعي من إحدى موظفاته بآلاف الدولارات

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور | ثقافة و فنون

الفنان حسن المغربي تزوج و كيصبن بالفراكة فالكليب ديالو + الصور

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة | مجتمع

حالة إنسانية تحتاج للمساعدة .. من أرفود شاب ووالده يعانيان من الإعاقة

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو | منوعات

بيع هيكلان عظميان لديناصورين بأكثر من 2.8 مليون يورو

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.