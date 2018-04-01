تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ''ترامب'' ﻿

تطور جدل بعد دخول جماعات الضغط ''لوبي'' على خط تسويق الغاز الأمريكي للمغرب بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما طال وزير الطاقة وتسبب في طرد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما فتح

''شوف تيفي''

تطور جدل بعد دخول جماعات الضغط ''لوبي'' على خط تسويق الغاز الأمريكي للمغرب بشكل كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، بعدما طال وزير الطاقة وتسبب في طرد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما فتح تحقيق مع رئيس الوفد الذي زار المغرب لتسويق الغاز.

وحسب ما أودرته يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فقد وجد ويزر الطاقة الأمريكي نفسه محاصرا بأسئلة لجنة في الكونغرس الأمريكي، حول دور وكالة البيئة الأمريكية في منح تصاريح تسويق الغاز للمغرب، وعن دوره في التحضير لزيارة رئيس الوكالة إلى المغرب لإقناع المسؤولين المغاربة بشراء الغاز المسال.

وأمام محاصرة نواب اللجنة، ذهب المسؤول الأمريكي إلى أنه ''ليس خبيرا'' في أدور ووظائف وكالة حماية البيئة، مضيفا أن دور إدارة الطاقة هو مراجعة طلبات الحصول على ترخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال ومنح التراخيص من خلال عملية المراجعة التي تشرف عليها وكالته.

وتخضع رحلة رئيس وكالة البيئة الأمريكية ''برويت'' إلى المغرب للتحقيق من قبل المفتش العام لوكالة حماية البيئة وسط فضائح متعددة تتعلق بصفقة خاصة مرتبطة بجماعة ضغط الطاقة لتسويق الغاز الأمريكي، والإفراط في الإنفاق على السفر، ومتطلبات أمنية لمدة 24 ساعة.