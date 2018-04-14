الخطوط الملكية المغربية تنظم الإبتكار المفتوح لإيجاد حلول من أجل راحة ورفاهية الزبون المسافر ﻿

نظمت اليوم بالدارالبيضاء الخطوط الملكية المغربية، بشراكة مع بوينغ وجنرال إلكتريك، أول برنامج لها للإبتكار المفتوح #RAM 747، والذي تهدف من خلاله إلى تسريع حركة الإبتكار الشمولي لدى الشركة، وضمان

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نظمت اليوم بالدارالبيضاء الخطوط الملكية المغربية، بشراكة مع بوينغ وجنرال إلكتريك، أول برنامج لها للإبتكار المفتوح #RAM 747، والذي تهدف من خلاله إلى تسريع حركة الإبتكار الشمولي لدى الشركة، وضمان استمراريته، ضمانا لراحة ورفاهية الزبون المسافر.

ويهدف هذا البرنامج الذي يجمع ما بين المؤهلات والكفاءات المتميزة للمواهب الداخلية للشركة، ونسيج صناعي متكون من مختلف الفاعلين الخارجيين، من مقاولات ناشئة، مطورين، مصممين، محتضنين، ومسرعين للمشاريع، إلى دعم استراتيجية مجموعة الخطوط الملكية المغربية المتمحورة حول الزبون، من خلال تنظيم هاكاتون على متن طائرة بوينغ 747، جهزت خصيصا لإحتضان هذه المبادرة.

وستحتضن طائرة بوينغ هذه التظاهرة، والتي يشارك فيها حوالي 120 مشاركا، على مدى ثلاثة أيام، بحيث سينكب هؤلاء على التفكير والإبتكار لإضفاء طابع خاص على السفر وجعله تجربة متميزة في حياة كل زبون مسافر.