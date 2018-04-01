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بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 01:54 بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري | بوليتيك
بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري
لا زالت أسرار تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية، التي أودىت بحياة 30 عنصرا من عناصر الجبهة الوهمية تظهر شيئا فشيئا، إذ تبين أن من ضمن القتلى ممثل الجبهة بأمريكا اللاتينية ودبلوماسيون وعامل بالسفارة

''شوف تيفي''

لا زالت أسرار تحطم الطائرة العسكرية الجزائرية، التي أودىت بحياة 30 عنصرا من عناصر الجبهة الوهمية تظهر شيئا فشيئا، إذ تبين أن من ضمن القتلى ممثل الجبهة بأمريكا اللاتينية ودبلوماسيون وعامل بالسفارة ذاتها وقياديون بارزون في الجبهة الوهمية ومسؤول أمني كبير، وهو الأمر الذي صمتت عنه قيادات الجبهة لإبعاد شبهة التعليمات والتأطير العسكري ومخططات أخرى يجري التحضير لها بالمنطقة العازلة.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليومي السبت والأحد، فعكس الرواية التي تقول إن الطائرة كانت تحمل أطفالا وأمهات قصد تقديم العلاجات الضرورية لهم، تبين أن من بين المسؤولين المزعومين هناك محمد الأغضف الملقب بـ ''بوجمبورا'' المعروف بكونه ''واحدا من كبار رجال الأمن في البوليساريو'' والشيخ دوا ولد بوسيف، الذي شغل قيد حياته العديد من المناصب الهامة داخل الجبهة، ومنها منصب دبلوماسي في سفارة البوليساريو بالجزائر العاصمة، ومنصب المسؤول عن الهلال الأحمر بالجزائر وبوهران، ومجندون معروفون بمنطقة تندوف.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجبهة البوليساريو مخيمات المنطقة العازلة الجزائر

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