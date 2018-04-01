مثير..ممثلة سلخات مذيع في أحد البرامج التلفزيونية ﻿

تناقلت مختلف الصفحات الفيسبوكية المصرية، يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله سيدة وهي تعتدي على مذيع مصري على الهواء مباشرة، عقب تهديده لها بطلب الشرطة.

''شوف تيفي''

تناقلت مختلف الصفحات الفيسبوكية المصرية، يومه الجمعة، مقطع فيديو مثير، ظهرت خلاله سيدة وهي تعتدي على مذيع مصري على الهواء مباشرة، عقب تهديده لها بطلب الشرطة.

وحسب موقع ''العربية.نت'' فإن المشهد المثير للجدل بثته فضائية ''الصحة والجمال '' المصرية، حيث تبادل المذيع والسيدة التي تعمل كممثلة مسرح السب، قبل أن يتشباكا بالأيدي.

وأشار الموقع إلى أن النشطاء طالبوا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتدخل لحماية المهنة أولا وحماية الذوق العام، ومنع وصول مثل هذه المشاهد للمواطنين، مؤكدين أن البرنامج ورغم أنه ضمن برامج المقالب إلا أنه يسيء للإعلام والمصريين.