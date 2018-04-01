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مواطنون بالقنيطرة يطالبون بإغلاق أشهر مسجد بالمدينة وها علاش

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 01:13 مواطنون بالقنيطرة يطالبون بإغلاق أشهر مسجد بالمدينة وها علاش | مجتمع
مواطنون بالقنيطرة يطالبون بإغلاق أشهر مسجد بالمدينة وها علاش
قام عدد من المواطنين بمدينة القنيطرة عشية اليوم بالاحتجاج أمام المندوبية الإقليمية للأوقاف من أجل المطالبة بإغلاق مسجد ''اندونيسيا''.

شوف تيفي

 قام عدد من المواطنين بمدينة القنيطرة عشية اليوم بالاحتجاج أمام المندوبية الإقليمية للأوقاف من أجل المطالبة بإغلاق مسجد ''اندونيسيا''.

وعلمت ''شوف تيفي'' من أحد مصادرها أن سكان ''حي ديور المخزن'' احتجوا عشية اليوم من أجل مطالبة الجهات المعنية بالتدخل بشكل عاجل لإغلاق مسجد ''أندونسيا'' المتواجد على مقربة من سوق ''الحرية'' و''الخبازات'' بسبب التصدعات والشقوق التي ظهرت به منذ مدة طويلة على سقفه، والتي تشكل خطرا على المصلين حيث تتسرب منه مياه الأمطار إلى أرضية المسجد، الأمر الذي يعيق إقامة الصلاة .

و حسب نفس لمصدر فقد ردد المحتجون الذين كانوا مؤازرين بأفراد من الحراك المحلي « القنيطرة ماشي للبيع » شعارات طالبت الجهات المسؤولة بإغلاق المسجد من أجل ترميم سقفه المتصدع الذي قد ينهار في أي لحظة وقد يتسبب في قتل العديد من الأرواح.

وجدير بالذكر أن المسجد المذكور يعرف إقبالا كبيرا من طرف المصلين في جميع الصلوات لتواجده بالقرب من أكبر سوق تجاري بالقنيطرة.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب بالقنيطرة أشهر مسجد

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