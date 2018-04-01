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المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 01:05 المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض | بوليتيك
المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض
في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى رئاسته ادريس جطو قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس رفع ملفين إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض،

شوف تيفي

في إطار ممارسة الاختصاصات الموكولة للنيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى رئاسته ادريس جطو قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس رفع ملفين إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض، بخصوص أفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا تم اكتشافها في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، وذلك لاتخاذ ما يراه ملائما بخصوصها طبقا لمقتضيات المادة 111 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وبحسب بلاغ صادر عن النيابة العامة للحسابات فالأمر يتعلق بأفعال ارتكبت بمناسبة تنفيذ بعض العمليات المالية المرتبطة بحسابي قرية أبا محمد برسم السنتين الماليتين 2012-2013 على خلفية انتحال أشخاص مجهولي الهوية لصفة القابض من خلال إصدار إيصالات قد تكون مزورة باسم قباضة مشرع بلقصيري لفائدة عدد من الملزمين من المفترض مشاركتهم في هذا الفعل غير المشروع مما مكنهم من الاستيلاء على أموال عمومية في ملك الخزينة العامة، وقباضة فاس البطحاء برسم السنوات المالية من 2015 إلى 2017 للاشتباه في اختلاس أموال عمومية من طرف موظف يعمل بالقباضة السالفة الذكر من خلال قيامه بالاستيلاء على أموال عمومية مقابل إيصالات غير صحيحة كان يقدمها إلى الملزمين المعنيين بتلك المبالغ.

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