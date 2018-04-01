مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم ﻿

تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال بيل جيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، من خلال استطلاع شركة ''يوجوف''، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن.

شوف تيفي

تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال بيل جيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، من خلال استطلاع شركة ''يوجوف''، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن.

وحققت أنجبلينا جولي وجيتس تفوقا على مشاهير مثل باراك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما، حيث شملت القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة.

وجاء بعد جيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينج.

في حين شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفري والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في أمريكا.

وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية.