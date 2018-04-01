 مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ترامب | بوليتيك

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ''ترامب''

الخطوط الملكية المغربية تنظم الإبتكار المفتوح لإيجاد حلول من أجل راحة ورفاهية الزبون المسافر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تنظم الإبتكار المفتوح لإيجاد حلول من أجل راحة ورفاهية الزبون المسافر

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري | بوليتيك

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري

حصري..برافو: طالبة تطوانية محجبة تبرعت بكامل أعضائها | مجتمع

حصري..برافو: طالبة تطوانية محجبة تبرعت بكامل أعضائها

مثير..ممثلة سلخات مذيع في أحد البرامج التلفزيونية | دولي

مثير..ممثلة سلخات مذيع في أحد البرامج التلفزيونية

مواطنون بالقنيطرة يطالبون بإغلاق أشهر مسجد بالمدينة وها علاش | مجتمع

مواطنون بالقنيطرة يطالبون بإغلاق أشهر مسجد بالمدينة وها علاش

​​بالفيديو.. س​ي​جارة تتسبب في إضرام النار بمنزل بمدينة القنيطرة تسبب في اختناق سكان العمارة ‎​ | مجتمع

​​بالفيديو.. س​ي​جارة تتسبب في إضرام النار بمنزل بمدينة القنيطرة تسبب في اختناق سكان العمارة

المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض | بوليتيك

المجلس الأعلى للحسابات يواصل كشف الاختلالات والاختلاسات وملفات على أنظار محكمة النقض

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم | دولي

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

بتاريــخ : 14 أبريل 2018 / 00:33 مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم | دولي
مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم
تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال بيل جيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، من خلال استطلاع شركة ''يوجوف''، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن.

شوف تيفي

تصدرت الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي ورجل الأعمال بيل جيتس قائمة الشخصيات الأكثر إثارة للإعجاب في العالم، من خلال استطلاع شركة ''يوجوف''، المعنية بأبحاث السوق، ومقرها لندن.

وحققت أنجبلينا جولي وجيتس تفوقا على مشاهير مثل باراك وميشيل أوباما وأوبرا وينفري وحتى الزعيم الروحي للتبت الدالاي لالما، حيث شملت القائمة 20 رجلا و20 سيدة، قام 37 ألف مواطن باختيارهن في 35 دولة.

وجاء بعد جيتس في قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ثم الممثل جاكي شان ورئيس الصين شي جين بينج.

في حين شملت قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب ميشيل أوباما والإعلامية أوبرا وينفري والملكة إليزابيث ملكة بريطانيا ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.

وتغيرت النتيجة لدى إصدار النتيجة لكل دولة بمفردها، حيث تصدر أوباما قائمة الرجال الأكثر إثارة للإعجاب يليه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب في أمريكا.

وبالنسبة للنساء، تصدرت ميشيل أوباما قائمة السيدات الأكثر إثارة للإعجاب في أمريكا تليها أوبرا وينفري ثم الملكة إليزابيث الثانية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ترامب دراسة أنجلينا جولي بيل غيتس

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..ممثلة سلخات مذيع في أحد البرامج التلفزيونية | دولي

مثير..ممثلة سلخات مذيع في أحد البرامج التلفزيونية

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام | دولي

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام

نــــايضة.. روسيا لا تستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة | دولي

نــــايضة.. روسيا لا تستبعد احتمال اندلاع حرب مع الولايات المتحدة

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــإف.بي.آي ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة الإباحية | دولي

مثيـــر.. لطمأنة زوجته دونالد ترامب لجأ لــ'إف.بي.آي'' ويطالب بفتح تحقيق بشأن ادعاءات الممثلة الإباحية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..حصريا..شوفو الرومانسية والشطيح بين مهند المغرب و كريمة غيث بإفران | خارج البلاطو
منذ 4 دقائق

بالفيديو..حصريا..شوفو الرومانسية والشطيح بين مهند المغرب و كريمة غيث بإفران

شابة مغربية تطالبكم بالتصويت عليها لتحقق حلمها للالتحاق بلانازا | حالة خاصة

شابة مغربية تطالبكم بالتصويت عليها لتحقق حلمها للالتحاق بلانازا

راقي مراكشي دخل طول وعرض في الرقاة اللي كيتحرشو جنسيا بالنساء | خارج البلاطو

راقي مراكشي دخل طول وعرض في الرقاة اللي كيتحرشو جنسيا بالنساء

صادم وبالفيديو...جماهير الرجاء والوداد تقاطع تذاكر الديربي بسباب أثمنة حسبان | بــووز

صادم وبالفيديو...جماهير الرجاء والوداد تقاطع تذاكر الديربي بسباب أثمنة حسبان

﻿

آخر المستجدات

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ترامب | بوليتيك
منذ 3 دقائق

تصدير الغاز إلى المغرب يسقط مستشار ''ترامب''

الخطوط الملكية المغربية تنظم الإبتكار المفتوح لإيجاد حلول من أجل راحة ورفاهية الزبون المسافر | مجتمع

الخطوط الملكية المغربية تنظم الإبتكار المفتوح لإيجاد حلول من أجل راحة ورفاهية الزبون المسافر

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري | بوليتيك

بوليساريو فضحهم الله...مخيمات جديدة تظهر بالمنطقة العازلة بدعم جزائري

حصري..برافو: طالبة تطوانية محجبة تبرعت بكامل أعضائها | مجتمع

حصري..برافو: طالبة تطوانية محجبة تبرعت بكامل أعضائها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.