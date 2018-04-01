مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام ﻿

أعلنت الأمينة الدائمة في جائزة نوبل للآداب، سارة دانيوس استقالتها، لينضم اسمها إلى مسلسل الاستقالات الذي ضرب الأكاديمية السويدية، على خلفية اتهامات التحرش والاغتصاب الجنسي، التي طالت مفكرا

شوف تيفي

أعلنت الأمينة الدائمة في جائزة نوبل للآداب، سارة دانيوس استقالتها، لينضم اسمها إلى مسلسل الاستقالات الذي ضرب الأكاديمية السويدية، على خلفية اتهامات التحرش والاغتصاب الجنسي، التي طالت مفكرا متزوجا من شاعرة تحمل عضوية في الأكاديمية السويدية.

وقالت ساره دانيوس، الأمينة الدائمة فى جائزة نوبل للآداب، اليوم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، عقب الانتهاء من اجتماع الحكماء، أن مغادرتها لمنصبها كأمينة دائمة تأتي تحقيقا لرغبة الأكاديمية، فلقد قررت ترك مقعدها الذي يحمل الرقم 7.

جدير بالذكر أن صحيفة ''داغنز نيهيتر'' قد نشرت من قبل شهادات لـ18 امرأة يؤكدن أنهن تعرضن للعنف والتحرش من رجل ينحدر من أصل فرنسي، متزوج من الشاعرة والكاتبة المسرحية كاتارينا فروستنسن العضو في الأكاديمية السويدية.

ومنذ ذلك الحين، تشهد الأكاديمية السويدية، مسلسلا من الاستقالات، الأمر الذى دفع لارس هايكنستن، المدير العام لمؤسسة نوبل للتعبير عن قلقه إزاء ما وصفه بـ''الوضع الخطير والصعب''.