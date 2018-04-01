جمهور الرجاء مقشب على حسبان وها أشنو قالوا على مغادرته ﻿

أعلن جمهور فريق الرجاء البيضاوي عن فرحته الكبيرة لمغادرة سعيد حسبان سفينة الرجاء، حيث تداولت عدد من الصفحات في الفايسبوك تدوينات مختلفة عن مغادرة أكثر رؤساء الرجاء جدلا.

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أعلن جمهور فريق الرجاء البيضاوي عن فرحته الكبيرة لمغادرة سعيد حسبان سفينة الرجاء، حيث تداولت عدد من الصفحات في الفايسبوك تدوينات مختلفة عن مغادرة أكثر رؤساء الرجاء جدلا.

وشبة جمهور الرجاء هذا اللحظة بالفوز باللقب ، ولم يخف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من مناصري الفريق الأخضر، فرحتهم بهذا القرار الذي اتخذه الرئيس الذين ''ضاقو ذرعا بتسييره''.

وانتشرت عدة ترولات وتدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي مرحبة باستقالة حسبان،حيث علق أحد النشطاء ''رسميا سعيد حسبان الرئيس المرفوض يقدم استقالته.. إلى مزبلة التاريخ''، في حين علق آخر ساخرا ''وداعا يا بطل، لن ننساك حسبان''.