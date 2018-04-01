عاجل..اعتقال قاتل خطيبته بالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الامنية أوقفت قبل قليل وسط مدينة الدار البيضاء، الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن المصالح الامنية أوقفت قبل قليل وسط مدينة الدار البيضاء، الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر تم تسليمه لمصالح الشرطة القضائية أنفا، للتحقيق معه للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعته إلى ارتكاب جريمته البشعة.

تجدر الاشارة إلى أن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من مدينة فاس يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، يعمل كوسيط عقاري ''سمسار'' يقطن بحي رياض الألفة، توثرت علاقته بعشيقته منذ أربعة أيام، وقرر يوم أمس الجمعة إنهاء حياتها، حيث وجه لها العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض.