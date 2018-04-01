 تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم | دولي

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام | دولي

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة | مجتمع

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين | مجتمع

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين

عاجل..اعتقال قاتل خطيبته بالبيضاء | مجتمع

عاجل..اعتقال قاتل خطيبته بالبيضاء

مثير..فتيات مغربيات يصرخن في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر الزواج وها كيفاش | مجتمع

مثير..فتيات مغربيات يصرخن في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر الزواج وها كيفاش

توقيف مغربية لقاو عندها فيديو لعملية اغتصاب في المطار وهاشنو وقع | مجتمع

توقيف مغربية لقاو عندها فيديو لعملية اغتصاب في المطار وهاشنو وقع

تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة | مجتمع

تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة

هام للأساتذة المغاربة الراغبين في العمل بالإمارات | بوليتيك

هام للأساتذة المغاربة الراغبين في العمل بالإمارات

الصحراء.. صراع وجود لا صراع حدود

تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة

بتاريــخ : 13 أبريل 2018 / 23:10 تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة | مجتمع
تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح الامنية بالبيضاء، لإقاف الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح الامنية بالبيضاء، لإقاف الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من مدينة فاس يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، يعمل كوسيط عقاري ''سمسار'' يقطن بحي رياض الألفة، توثرت علاقته بعشيقته منذ أربعة أيام، وقرر يوم أمس الجمعة إنهاء حياتها، حيث وجه لها العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض.

وأكد ذات المصدر أن خبر مقتل الشابة، سقط على أسرتها كالصاعقة، إذ لم يصدق الجميع أن تكون نهايتها على يد خطيبها الشاب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سمسار فاس الشاب خطيب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة | مجتمع

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين | مجتمع

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين

عاجل..اعتقال قاتل خطيبته بالبيضاء | مجتمع

عاجل..اعتقال قاتل خطيبته بالبيضاء

مثير..فتيات مغربيات يصرخن في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر الزواج وها كيفاش | مجتمع

مثير..فتيات مغربيات يصرخن في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر الزواج وها كيفاش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو من قلب مقبرة تطوان: طالبة محجبة ووالدتها تعلنان تبرعهما بأعضائهما بعد وفاتهما | خارج البلاطو
منذ 25 دقيقة

فيديو من قلب مقبرة تطوان: طالبة محجبة ووالدتها تعلنان تبرعهما بأعضائهما بعد وفاتهما

طفلة مصابة بمرض ناذر و الأم تناشد المحسنين..عاونوني نداوي بنتي كضيع مني و الأطباء جراو عليا | حالة خاصة

طفلة مصابة بمرض ناذر و الأم تناشد المحسنين..عاونوني نداوي بنتي كضيع مني و الأطباء جراو عليا

كواليس الإطاحة بحسبان خلال الجمع العام لفريق الرجاء يوم قبل الديربي البيضاوي | بــووز

كواليس الإطاحة بحسبان خلال الجمع العام لفريق الرجاء يوم قبل الديربي البيضاوي

بالفيديو..إعفاء مسؤول أمني بالعرائش و السبب الفايسبوك | شوف الصحافة

بالفيديو..إعفاء مسؤول أمني بالعرائش و السبب ''الفايسبوك''

﻿

آخر المستجدات

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم | دولي
منذ 3 دقائق

مثير..أنجيلينا جولي و بيل جيتس يتصدران قائمة الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام | دولي

مثير.. الفضائح الجنسية تضرب جائزة نوبل للسلام

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة | مجتمع

مثير..استنفار بمدينة تاونات بعد العثور على قنبلة

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين | مجتمع

مثير وبالصورة.. سيلفي الإخوان بلمير فالحمام يثير غضب الفايسبوكيين

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.