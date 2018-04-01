تفاصيل مثيرة عن قاتل خطيبته بالبيضاء بطريقة بشعة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح الامنية بالبيضاء، لإقاف الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأبحاث ما تزال جارية من طرف المصالح الامنية بالبيضاء، لإقاف الشاب المتورط في قتل خطيبته بالقرب من محطة الوازيس.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشاب ينحدر من مدينة فاس يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، يعمل كوسيط عقاري ''سمسار'' يقطن بحي رياض الألفة، توثرت علاقته بعشيقته منذ أربعة أيام، وقرر يوم أمس الجمعة إنهاء حياتها، حيث وجه لها العديد من الطعنات المميتة بواسطة سلاح أبيض.

وأكد ذات المصدر أن خبر مقتل الشابة، سقط على أسرتها كالصاعقة، إذ لم يصدق الجميع أن تكون نهايتها على يد خطيبها الشاب.