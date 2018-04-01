طريف وبالفيديو.. الراقي وإبنه يحتفلان برحيل حسبان على إيقاعات ''باي باي يا مونامور'' لعبد العزيز الستاتي ﻿

احتفل عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من مساء الجمعة، رفقة إبنه الأكبر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' برحيل سعيد حسبان الرئيس السابق

'' شوف سبور''

احتفل عصام الراقي اللاعب السابق لفريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل من مساء الجمعة، رفقة إبنه الأكبر عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي '' فيسبوك'' برحيل سعيد حسبان الرئيس السابق للنسور.

وعبر الراقي رفقة إبنه عن سعادته بالتغيير الجديد الذي ينتظر القلعة الخضراء على إيقاعات الموسيقى الشعبية بأغنية الفنان الشعبي عبد العزبز الستاتي '' باي باي يا مونامور''.

هذا وقد قدم حسبان استقالته بصفة رسمية وأنتخب محمد أوزال الرئيس السابق للرجاء رئيسا للجنة المؤقتة بالإجتماع خلال فعاليات الجمع العام التي عرفت حضور 75 منخرطا من أصل 113.