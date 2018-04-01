الهلال السعودي يقرر الاستغناء عن أشرف بنشرقي ﻿

قرر سامي الجابر الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، الاستغناء عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

" شوف سبور "

قرر سامي الجابر الرئيس الجديد لنادي الهلال السعودي، الاستغناء عن خماسي أجنبي في صفوف الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من بينهم الدولي المغربي أشرف بنشرقي.

وقال نجم الكرة السعودية سابقاً، "سنخلق فريقا قويا قادر على المنافسة على كل البطولات وخاصة البطولات القارية".

وأضاف سامي الجابر في تصريحاته عبر قناة السعودية الرياضية، "الهلال يحتاج الآن إلى 5 لاعبين أجانب من طراز عالمي باستثناء عمر خربين وكارلوس إدواردو".

يذكر أن الهلال السعودي كان قد توج بطلا للدوري للسعودي، بعد فوزه على الفتح بخماسية نظيفة ، حيث شهدت المباراة تألقا لافتا للاعب المغربي أشرف بنشرقي الذي اختتم مهرجان أهداف الهلال.